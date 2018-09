Mainz (ots) -

Woche 38/18 Dienstag, 18.09. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.35 ZDF-History Die verlorene Stadt der Gladiatoren Deutschland 2016 6.20 Mythos Hadrian Großbritannien 2008 7.05 Die Geheimnisse der Tudor-Dynastie Macht und Leidenschaft Großbritannien 2016 7.50 Die Geheimnisse der Tudor-Dynastie Sex und Tyrannei Großbritannien 2016 8.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.35 Die Geheimnisse der Tudor-Dynastie Trugbild und Verfall Großbritannien 2016 ( weiterer Ablauf ab 9.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 9.50 Police Patrol - Gefährliches Pflaster In Touristengebieten ( weiterer Ablauf ab 10.30 Uhr wie vorgesehen ) Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten: 12.25 Täterjagd Der Fall Chantal und Audrey d'Amato "Mördern auf der Spur: Cold Cases" um 12.30 Uhr entfällt 13.10 ZDF-History Große Kriminalfälle - Dem Täter auf der Spur Deutschland 2018 13.40 Apokalypse Urzeit - Tödliche Strahlen "Rätselhafte Tote - Der ermordete Pharao" um 13.30 Uhr entfällt 14.25 Apokalypse Urzeit - Die Hölle auf Erden "Rätselhafte Tote - Die mysteriöse Moorleiche" um 14.15 Uhr entfällt 15.05 Apokalypse Urzeit - Das große Sterben "Jack the Ripper - Mythos auf dem Prüfstand" um 15.00 Uhr entfällt 15.50 Apokalypse Urzeit - Tod aus der Luft "Rätselhafte Geschichte: Der Satanskult" um 15.45 Uhr entfällt 16.35 Apokalypse Urzeit - Ende der Dinosaurier "Atlantis - Mythos und Wahrheit" um 16.30 Uhr entfällt 17.15 Apokalypse Urzeit - Feuer und Eis "Das Nevada-Dreieck - Mythos auf dem Prüfstand" entfällt 18.00 Faszination Erdgeschichte Das Doku-Quiz Deutschland 2017 "Loch Ness - Mythos auf dem Prüfstand" entfällt ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Geheimnisse des Kosmos Die Suche nach der letzten Grenze USA 2015 22.25 Geheimnisse des Kosmos Die Vermessung der Galaxie USA 2015 23.10 Geheimnisse des Universums Die Wunder unseres Sonnensystems USA 2010 23.55 Mysterien des Weltalls Ankunft auf der Erde Mit Morgan Freeman USA 2010 0.35 heute journal 1.05 Unser Universum Sind wir allein im All? "Das Nevada-Dreieck - Mythos auf dem Prüfstand" um 1.15 Uhr entfällt 1.50 Unser Universum Stärker als die Sonne "Atlantis - Mythos und Wahrheit" um 2.00 Uhr entfällt 2.35 Unser Universum Technik im All "Loch Ness - Mythos auf dem Prüfstand" um 2.45 Uhr entfällt 3.20 Mysterien des Weltalls Ist Schwerkraft eine Täuschung? Mit Morgan Freeman USA 2014 "Rätselhafte Geschichte: Der Satanskult" um 3.30 Uhr entfällt 4.05 Mysterien des Weltalls Gibt es ein Schattenuniversum? Mit Morgan Freeman USA 2014 4.45 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Planeten USA 2010 Mittwoch, 19.09. Bitte Programmänderung beachten: 5.30 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Monde USA 2010 "Rätselhafte Tote - Die mysteriöse Moorleiche" entfällt 6.15 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Sterne USA 2010 "ZDF-History: Die Apokalypse der Neandertaler" entfällt 7.00 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Schwarze Löcher USA 2009 "Rätselhafte Tote - Der ermordete Pharao" entfällt 7.45 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Der Urknall USA 2010 "Rätselhafte Tote - Das Menschenopfer der Inka" entfällt 8.30 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Supernova USA 2010 "Jack the Ripper - Mythos auf dem Prüfstand" entfällt ( weiterer Ablauf ab 9.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderung beachten: 16.15 Frontal 21-Dokumentation Teurer Wohnen Der Kampf um bezahlbare Mieten Deutschland 2018 "Vergessen im Westen" entfällt ( weiterer Ablauf ab 17.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte neue Beginnzeiten beachten: 1.30 Der Milliardenbetrug des Bernie Madoff 2.15 Dokumentarfilm in ZDFinfo Inside Job 3.45 Dirty Dollars Medikamentenhandel 4.30 Dirty Dollars Menschenhandel

