Woche 38/18 Samstag, 15.09. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 9.47 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 9.50 Wie der letzte Penner? - Obdachlos in Deutschland Deutschland 2016 10.35 ZDF-History Cäsar und Kleopatra: Macht oder Liebe? Deutschland 2018 11.20 ZDF-History Maximilian - Der letzte Ritter Deutschland 2017 ( weiterer Ablauf ab 12.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 12.50 ZDF-History Geheimes Deutschland - Rätselhafte Orte der Geschichte Deutschland 2017 13.35 ZDF-History Deutschlands Superreiche Deutschland 2015 14.20 ZDF-History Deutschland - Deine Werbung Deutschland 2011 15.05 ZDF-History Elvis und Priscilla - Der King und das Mädchen Deutschland 2015 15.50 ZDF-History Mata Hari - Die schöne Spionin Deutschland 2017 16.35 ZDF-History Cäsarenwahn - Die Droge der Macht Deutschland 2013 17.20 ZDF-History Franco - Spaniens ewiger Diktator Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 ZDF-History Die großen Attentate der Geschichte Deutschland 2017 22.25 ZDF-History "Lost Places" - Verlorene Orte der Geschichte Deutschland 2013 23.10 ZDF-History Alles Bluff?! Die großen Hochstapler der Geschichte Deutschland 2017 23.55 ZDF-History Personenschützer Deutschland 2016 0.40 ZDF-History Entführt in der Wüste Deutschland 2017 1.25 ZDF-History Die großen Mauern der Geschichte Deutschland 2015 2.10 ZDF-History 3000 Jahre Schlachtfeld Deutschland Deutschland 2016 2.55 ZDF-History Geheimes Deutschland - Rätselhafte Orte der Geschichte Deutschland 2017 3.40 ZDF-History Mata Hari - Die schöne Spionin Deutschland 2017 4.25 ZDF-History Franco - Spaniens ewiger Diktator Deutschland 2018 Woche 38/18 Sonntag, 16.09. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.10 heute-show 5.45 ZDF.reportage Die Tierretter Im Einsatz für Federn, Fell und Flossen Deutschland 2018 6.15 Terra Xpress XXL Tierdieben auf der Spur 7.00 Terra Xpress XXL Ärger auf dem Land 7.45 Nix mehr los! Landflucht und die Folgen 8.30 Nelson Müllers Landpartie Auf den Spuren der schwäbischen Maultasche Deutschland 2015 9.15 drehscheibe Haustier sucht Herrchen - Deutschland größtes Tierasyl Deutschland 2018 10.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 10.05 Geistesblitze - Geniale Erfindungen Im Angesicht der Gefahr Großbritannien 2015 10.50 Geistesblitze - Geniale Erfindungen Kriminelle Ideen Großbritannien 2015 11.35 Geniale Rivalen Computer - Jobs gegen Gates Großbritannien 2018 12.20 Geniale Rivalen Raketen - Von Braun gegen Koroljow Großbritannien 2018 13.05 Geniale Rivalen Fernsehen - Farnsworth gegen Sarnoff USA 2016 13.45 Geniale Rivalen Zeitung - Hearst gegen Pulitzer USA 2016 14.30 Geniale Rivalen Atombombe - Oppenheimer gegen Heisenberg USA 2016 15.15 Geniale Rivalen Elektrizität - Edison gegen Tesla USA 2016 16.00 Geniale Rivalen Flugzeuge - Brüder Wright gegen Curtiss USA 2016 16.40 Geniale Rivalen Schusswaffen - Colt gegen Wesson USA 2016 17.25 Geistesblitze - Geniale Erfindungen Angst und Schrecken Großbritannien 2015 18.10 Geistesblitze - Geniale Erfindungen Auf Leben und Tod Großbritannien 2015 18.55 Lebensretter Technik Von SOS bis 112 Deutschland 2017 ( weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Terra X Pioniere: Stahlkrieg an der Ruhr Deutschland 2012 22.25 Terra X Pioniere: Siegeszug der Düsenjets Deutschland 2012 23.10 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Angriff aus der Luft Deutschland 2017 23.50 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Krieg zur See Deutschland 2017 0.35 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Waffen für jedermann Deutschland 2017 1.20 Geniale Rivalen Atombombe - Oppenheimer gegen Heisenberg USA 2016 2.00 Geniale Rivalen Schusswaffen - Colt gegen Wesson USA 2016 2.45 Geniale Rivalen Flugzeuge - Brüder Wright gegen Curtiss USA 2016 3.25 Terra X Verrat in Triest Auf den Spuren genialer Forscher und Erfinder Deutschland 2008 4.10 Terra X Pioniere: Stahlkrieg an der Ruhr Deutschland 2012 4.55 Terra X Pioniere: Siegeszug der Düsenjets Deutschland 2012 Woche 38/18 Montag, 17.09. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 6.20 Kriminelle Karrieren Mark Karpelès - Der Bitcoin-Fälscher Frankreich 2016 7.05 Kriminelle Karrieren Allen Stanford - Finanzpirat der Karibik Deutschland 2016 7.50 Kriminelle Karrieren Clark Rockefeller - Ein bayrischer Hochstapler Frankreich 2016 8.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.35 Mördern auf der Spur Mysteriöse Fälle Deutschland 2016 9.05 Mörderjagd Schatten des Zweifels 9.50 Police Patrol - Gefährliches Pflaster In der Favela und im Township 10.35 Police Patrol - Gefährliches Pflaster Im Drogenkampf 11.20 Das Vermächtnis des Sherlock Holmes Die Anfänge der Forensik 12.05 Charles Manson - Sektenführer und Massenmörder 12.50 Geheimnisse des "Dritten Reichs" Hitlers Familie Deutschland 2011 13.35 Geheimnisse des "Dritten Reichs" Hitler und das Geld Deutschland 2011 14.20 Geheimnisse des "Dritten Reichs" Hitler und die Frauen Deutschland 2011 ( weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 15.50 Geheimnisse des "Dritten Reichs" Himmlers Macht Deutschland 2011 ( weiterer Ablauf ab 16.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Hitlers Reich privat Olympia 1936 Deutschland 2017 22.25 Hitlers Reich privat Kinder unterm Hakenkreuz Deutschland 2017 23.10 Hitlers Reich privat In unbekannten Filmen Deutschland 2016 23.55 ZDF-History "Davon haben wir nichts gewusst" Die Deutschen und der Holocaust Deutschland 2011 0.35 heute journal 1.05 Nero Retter Roms? Italien 2010 1.50 Das unsichtbare Rom - Geheimnisvolle Unterwelt Großbritannien 2014 2.35 Rätsel der Geschichte Das Kolosseum in Rom USA 2012 3.20 Ursprung der Technik Waffen im alten Ägypten 4.05 Ursprung der Technik Rekorde der Antike 4.50 Gladiatoren Kampfmaschinen der Antike

