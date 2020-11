ZDFneo

ZDFneo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 19. November 2020

MainzMainz (ots)

Mainz, 19. November 2020

Woche 49/20

Samstag, 28.11.

Bitte Zeitkorrektur und Programmänderung beachten:

1.05 Keine halben Sachen

(The whole nine yards)

2.40 Into the Blue

(von 20.15 Uhr)

4.20 Das Ende einer Affäre

(The End of the Affair)

5.55 Terra Xpress

-6.30 Invasion der Touris und Blitze unterm Gipfelkreuz

(vom 23.10.2019)

Deutschland 2019

Sonntag, 29.11.

Bitte Programmänderung beachten:

6.30 Terra X

Die Odyssee der einsamen Wölfe (1)

Film von Volker Schmidt-Sondermann

(vom 10.12.2017)

Deutschland 2017

(Die Sendung "Frag den Lesch" entfällt. Weiterer Ablauf ab 7.15 Uhr wie vorgesehen.)

...............................................

Bitte Zeitkorrektur und Programmänderung beachten:

4.10 Brüno

5.25 Frag den Lesch

Botschafter im All: Voyager

(vom 19.8.2019)

Deutschland 2017

5.40 Inspector Barnaby

-7.30 Ein böses Ende

(Die Sendung "Filmgorillas" entfällt.)

Montag, 30.11.

Bitte Zeitkorrekturen beachten:

7.20 Kerners Köche

(vom 12.12.2018)

8.05 Topfgeldjäger

Das Duell am Herd mit Steffen Henssler

(vom 2.12.2011)

9.00 Stadt, Land, Lecker

(vom 2.3.2020)

9.45 Bares für Rares

Die Trödel-Show mit Horst Lichter

(ZDF 27.11.2020)

10.35 Bares für Rares

Die Trödel-Show mit Horst Lichter

(vom 11.12.2018)

11.30 Dinner Date

Nicolas

Die Datingshow mit Biss

(vom 27.11.2020)

12.15 Monk

Mr. Monk und die Magie des Mordens

12.55 Monk

Mr. Monk und das Letzte, was Trudy sah

13.35 Psych

Geister

14.15 Psych

Ein Shawn für alle Fälle

(Weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen.)

Woche 51/20

Donnerstag, 17.12.

Bitte Programmänderung beachten:

5.50 Bares für Rares

-6.15 Die Trödel-Show mit Horst Lichter

(vom 22.12.2019)

Deutschland 2018

(Die Sendung "Terra Xpress" entfällt.)

Freitag, 18.12.

5.40 Bares für Rares

-6.15 Die Trödel-Show mit Horst Lichter (vom 19.12.2018)

Deutschland 2016

(Bitte streichen: Titel folgt)

Woche 52/20

Freitag, 25.12.

Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten:

5.15 Das Traumschiff - Spezial

Film von Michael Petsch

(ZDF 26.12.2019)

Kolumbien 2019

5.45 Die Schwarzwaldklinik

-6.30 Alles Theater

(von 18.50 Uhr)

(Die Sendung "Terra Xpress" entfällt.)

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell