InfoDigital Januar-Ausgabe im Handel: Sport-Dokus erobern die Streaming-Welt

Was haben Borussia Dortmund, Antoine Griezmann und Andy Murray gemeinsam? Richtig, zu allen kann man eine exklusive Dokumentation bei einem Streaming-Anbieter sehen. Kaum ein Monat vergeht, ohne dass eine neue Sport-Doku bei Amazon oder Netflix auf den Markt gebracht wird. Dabei geben Sportlerinnen und Sportler - und sogar ganze Mannschaften detaillierte Einblicke in ihren Alltag. InfoDigital stellt Ihnen eine Auswahl von Inhalten vor.

Außerdem in dieser Ausgabe:

Auch sonst dreht sich in InfoDigital wieder alles um starken Content in Streaming und TV. Sei es beim Bericht zum Start der neuen Streaming-Plattform Joyn Plus+, die Netflix & Co. Paroli bieten will, oder einem Resümee von zehn Jahren HD+, das HDTV und Ultra HD über Satellit anbietet. Auch stellen wir die neue Software Audials One 2020 vor und verlosen in dieser InfoDigital-Ausgabe fünf Vollversionen des leistungsfähigen Streaming-Recorders. Dass Inhalte gefragt sind, weiß man auch bei Streaming-TV-Anbieter Zattoo, der im letzten Jahr eine starke Dynamik entwickelte - vor allem als Content-Lieferant mit dem Internet als Basisstruktur. Führender Empfangsweg bleibt weiterhin Satellit mit seiner riesigen, frei und unverschlüsselt empfangbaren, internationalen Programmvielfalt z. B. über Astra 19,2° Ost oder Eutelsat 13° Ost. Als Satellit des Monats nehmen wir Eutelsat 16° Ost ins Visier, über den zahlreiche Programmangebote aus dem Balkan zu empfangen sind. Im aktuellen Technik-Ratgeber gibt InfoDigital einen Überblick über die mannigfaltigen Möglichkeiten, Satellitenfernsehen in kleinen und großen Strukturen zu verteilen.

Dies und vieles mehr finden Sie in der InfoDigital 01/2020 (Nr. 382), die ab Freitag, 20. Dezember 2019 im Handel sowie im Internet als E-Paper erhältlich ist.

