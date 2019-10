INFOSAT Verlag

InfoDigital November-Ausgabe im Handel: Wirbel im Streaming-Markt - Die Angst vor Disney+

Daun (ots)

Noch bevor der neue US-Streamingdienst Disney+ in Deutschland in den Ring steigt, haben sich die Sendergruppen mit neuen Angeboten wie TVNOW oder Joyn in Stellung gebracht und Millionen in neue Inhalte investiert. Auf dem Heimatmarkt der Fernsehunterhaltung haben die US-Netzwerke mit umfassenden Fusionen auf die neuen Mitbewerber Netflix und Amazon reagiert, um schlagkräftiger zu werden. Mit ihren zusätzlichen Angeboten rollt jetzt eine weitere Welle neuer Mitbewerber auf Europa zu. Eines davon ist das neue Streaming-Angebot Apple TV+, das schon zum 1. November startet. InfoDigital berichtet, was von den neuen Diensten zu erwarten ist.

Außerdem in dieser Ausgabe:

Auf die Höhepunkte der IFA Berlin 2019 blicken wir in unserem Messerundgang zurück. Dies umfasst auch zahlreiche Alexa- und Fire TV-Produkte, die der Online Handelsriese Amazon auf und um die IFA herum vorstellte. Mit dem Vergleich von elf Bluetooth-Kopfhörern mit Geräuschunterdrückung spürt InfoDigital einem brandaktuellen Produkttrend nach. Darüber hinaus stellen wir die besten Smartphones des Jahres und eine Auswahl starker Senioren-Handys vor. In Österreich geht der DAB+ Digitalradio-Rollout schneller voran, als geplant. Die zweite Ausbauphase geht noch 2019 an den Start. Den frisch gelaunchten Eutelsat 5 West B stellt InfoDigital in einem Satelliten-Steckbrief genauer vor. Auch berichten wir über die Pläne des Bremer Raumfahrtkonzerns OHB, der eigene Trägerraketen und einen kommerziellen Mondlandediensts plant. Die Initiative D21 kann auf zahlreiche Meilensteine zurückblicken. Mit dem Ziel gegründet, die gesellschaftlichen Herausforderungen der Digitalisierung aktiv zu gestalten, feierte sie mit zahlreichen Vertretern aus Politik und Wirtschaft und einer Digital Future Challenge ihr Jubiläum zum 20-jährigen Bestehen.

Dies und vieles mehr finden Sie in der InfoDigital 11/2019 (Nr. 380), die ab Freitag, 25. Oktober 2019 im Handel sowie im Internet als E-Paper erhältlich ist.

Pressekontakt:

Redaktion InfoDigital

Tel.: 06592/929 8721

www.infodigital.de

www.infosat.de

www.digitalmagazin.info

www.satfinder.info

Original-Content von: INFOSAT Verlag, übermittelt durch news aktuell