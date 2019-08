INFOSAT Verlag

InfoDigital September-Ausgabe im Handel: IFA Berlin 2019 - Die Trends und Themen im Überblick

Daun (ots)

Vom 6. bis zum 11. September öffnet die IFA wieder Ihre Tore und die Elektronik-Branche feiert ihr diesjähriges Messe-Highlight in Berlin. Seit jeher ein Publikumsmagnet, zieht sie Jahr für Jahr rund eine viertel Million Besucher an, die unter dem Berliner Funkturm die neuesten Techniktrends vom Fernseher bis zum Kühlschrank sehen wollen. Im aktuellen Messe-Guide stellt Ihnen InfoDigital die spannendsten Trends und Innovationen der diesjährigen IFA vor.

Außerdem in dieser Ausgabe:

Mit der Übernahme der Bundesliga-Rechte von Eurosport hat der Sport-Streamingdienst DAZN noch einmal deutlich gemacht, dass man inzwischen auf Augenhöhe mit den klassischen Programmanbietern agiert. InfoDigital klärt auf, was Fußballfans jetzt wissen müssen. Einem weiteren aktuellen Sporttrend widmet sich das große Interview zu eSports1 - das Gaming ist im TV angekommen. Im Artikel zu Radio Eule erklärt InfoDigital, warum das Deutsche Museum einen Mittelwellensender betreibt. Bei 'Mythen des Satelliten-Empfangs' gehen wir märchenhaften 'Features' von Sat-Antennen und Empfangsteilen auf den Grund und beleuchten, wann Kunden aufmerksam werden sollten. In der aktuellen Ausgabe finden Sie auch wieder das 32 Seiten starke Extra-Heft SatFinder.INFO mit den aktualisierten Frequenztabellen der sechs wichtigsten in Deutschland empfangbaren Orbitpositionen. Mit 'Die beliebtesten Kochshows in TV & Radio' hat InfoDigital zudem einem ungebrochen beliebten Genre nachgespürt und von Sat-Programm bis zum Podcast die spannendsten Programmplätze ausfindig gemacht, auf denen gekocht, gebrutzelt und gebacken wird.

Dies und vieles mehr finden Sie in der InfoDigital 09/2019 (Nr. 378), die ab Freitag, 30. August 2019 im Handel sowie im Internet als E-Paper erhältlich ist.

Pressekontakt:

Redaktion InfoDigital

Tel.: 06592/929 8721

www.infodigital.de

www.infosat.de

www.digitalmagazin.info

www.satfinder.info

Original-Content von: INFOSAT Verlag, übermittelt durch news aktuell