ZDFneo

Neue Serie in ZDFneo und ZDFmediathek: "They Were Ten"

Bild-Infos

Download

MainzMainz (ots)

Agatha Christies Roman "And Then There Were None" liefert die Idee für die französische Thriller-Serie "They Were Ten". Deutschlandpremiere ist am Samstag, 21. November 2020. Ab 0.00 Uhr laufen alle sechs Folgen am Stück. Ab Sonntag, 22. November 2020, 10.00 Uhr, sind die Folgen in der ZDFmediathek abrufbar.

Zehn Personen, die sich nicht kennen, werden in ein angebliches Luxushotel auf der französisch-guyanischen Teufelsinsel gelockt. Bei ihrer Ankunft entpuppt sich das Traumhotel jedoch als Albtraum. Über die Lautsprecher eines Computers meldet sich eine verfremdete Stimme mit einer erschreckenden Nachricht: "Ihr habt alle jemanden auf dem Gewissen ... Ihr werdet für Euer Verbrechen bezahlen und der Preis ist unermesslich".

Die achtköpfige Reisegruppe ist bunt gemixt: Da ist die resolute Ärztin Victoria (Romane Bohringer), der toughe Ex-Soldat Xavier (Samuel Le Bihan), die rätselhafte Eve (Marianne Denicourt), der verweichlichte Gilles (Guillauma de Tonquédec), die junge Botanikern Nina (Matilda Lutz), das dümmliche It-Girl Kelly (Manon Azem), New-Age-Guru Vincent (Patrick Mille) und der junge Malik (Nassim Lyes), der für eine Nichtregierungsorganisation arbeitet. Als Hotelangestellte wurden die Köchin Myriam (Isabelle Candelier) und der Verwalter Eddy (Samy Seghir) angeheuert. Auch die zwei hat der mysteriöse Unbekannte im Visier. Als das Internet sabotiert wird und Vincents Hubschrauber in die Luft fliegt, ist an Flucht nicht mehr zu denken. Ihre Rettung könnten die beiden Polizisten Mathieu (Mathieu Demy) und Léonie (Wendy Nieto) sein. Sie hatten Nina unmittelbar vor deren Abflug auf die Teufelsinsel kennengelernt. Im Zusammenhang mit einem Taschendiebstahl versuchen sie nun, Kontakt mit ihr aufzunehmen. Als sie im Hotel ankommen, ist keine Menschenseele dort. Sie finden aber Ninas Handy mit einer erschreckenden Videobotschaft, in der sie panisch um Hilfe fleht.

Am Mittwoch, 25. November 2020, ab 0.45 Uhr, setzt ZDFneo außerdem die britische Krimiserie "Luther" mit Idris Elba fort. Zu sehen ist die zweiteilige fünfte Staffel. Ab Donnerstag, 26. November 2020, 6.00 Uhr, bis einschließlich 1. Dezember 2020, stehen die Folgen in der ZDFmediathek zum Abruf bereit.

Ansprechpartnerin: Christina Betke, Telefon: 06131 - 70-12717; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/theywereten

https://twitter.com/ZDFpresse

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell