ZDFneo

ZDFneo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 4. Mai 2020

Mainz (ots)

Woche 20/20 Sonntag, 10.05. Bitte Programmänderungen beachten: 11.20 Familien allein zu Haus Social Factual Mit Collien Ulmen-Fernandes (vom 25.4.2020) 12.05 No More Boys and Girls (1) Zweiteiliges Social Factual (vom 22.11.2018) 12.50 No More Boys and Girls (2) Zweiteiliges Social Factual (vom 22.11.2018) 13.35 Terra X Supertalent Mensch II Die Superhirne (vom 6.1.2016) 14.20 Terra X Supertalent Mensch II Die Grenzgänger (vom 9.4.2016) 15.05 Die glorreichen 10 Die größten Heldinnen der Geschichte (vom 31.1.2015) (Die Sendungen "Generation Helikopter-Eltern? (1) + (2)" entfallen. Weiterer Ablauf ab 15.50 Uhr wie vorgesehen.) Woche 22/20 Dienstag, 26.05. Bitte nochmalige Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten: 22.15 Merz gegen Merz All you need is love 22.50 Merz gegen Merz Jeder mit jedem (Text und weitere Angaben s. 2.6.2020) 23.05 Wilsberg Bullenball (vom 25.11.2010) 0.35 Merz gegen Merz All you need is love (von 22.15 Uhr) 1.00 Merz gegen Merz Jeder mit jedem (von 22.50 Uhr) 1.20 heute-show Nachrichtensatire mit Oliver Welke (vom 24.5.2020) 1.55 Dinner Date Die Datingshow mit Biss Christian (vom 21.10.2019) 2.40 Dinner Date Die Datingshow mit Biss Lioba "Lio" (vom 22.10.2019) 3.25 Dinner Date Die Datingshow mit Biss Manuel (vom 23.10.2019) 4.10 Dinner Date Die Datingshow mit Biss Tim (vom 24.10.2019) 4.55 Dinner Date Die Datingshow mit Biss Julian (vom 25.10.2019) 5.40 Terra X Sternstunden der Evolution mit Dirk Steffens 1. Der Anfang von allem (Text und weitere Angaben s. 3.6.2020) (Bitte streichen: "Titel folgt" um 22.15 Uhr und 0.40 Uhr) Mittwoch, 27.05. Bitte Zeitkorrektur und Programmänderung beachten: 6.25 Terra X Sternstunden der Evolution mit Dirk Steffens 2. Untergang und Neubeginn (vom 3.9.2016) 7.10 Terra X Sternstunden der Evolution mit Dirk Steffens 3. Die großen Rätsel Dreiteilige Dokumentation (vom 3.9.2016) (Die Sendung "Terra X: Sternstunden der Evolution mit Dirk Steffens: 1. Der Anfang von allem" wurde auf Dienstag, 26.05.2020 vorgezogen. Weiterer Ablauf ab 7.50 Uhr wie vorgesehen.) Donnerstag, 28.05. Bitte nochmalige Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten: 22.45 Star Trek II: Der Zorn des Khan (Star Trek II: The Wrath of Khan) (von 20.15 Uhr) 0.40 The Bay Vermisst (vom 13.3.2020) 1.25 The Bay Verdacht (vom 13.3.2020) 2.10 The Bay Entführung (vom 13.3.2020) 2.55 The Bay Verstrickung (vom 13.3.2020) 3.40 The Bay Abschied (vom 13.3.2020) 4.25 The Bay Geständnis (vom 13.3.2020) 5.10 Scott & Bailey Mord im Darknet (vom 17.5.2017) 5.55 Scott & Bailey Später Fund (vom 2.3.2016) DC Rachel Bailey Suranne Jones DC Janet Scott Lesley Sharp DCI Gill Murray Amelia Bullmore DC Ian Mitchell David Prosho DC Pete Readyough Tony Mooney DC Lee Broadhurst Delroy Brown DC Rob Waddington Danny Miller DCI Alan Mayhew Simon Slater Inspector Judy Clarke Janice Acquah Nick Savage Rupert Graves Adrian Scott Tony Pitts John Rivington Ken Bones Mr. McKendrick Richard Oldham Mrs. McKendrick Sarah Jane Corrigan Jackie-Boy Dominic Crolla und andere Buch: Diana Taylor Regie: Simon Delaney Großbritannien 2014 (Bitte streichen: Titel folgt um 22.40 Uhr. Die Sendung "NEO MAGAZIN ROYALE Classics (16)" entfällt.) Freitag, 29.05. Bitte Programmänderung beachten: 5.35 Terra Xpress -6.05 Magische Schwärme und kuschelnde Pinguine (vom 9.3.2019) Deutschland 2018 (Bitte streichen: Titel folgt) Woche 23/20 Dienstag, 02.06. Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten: 22.15 Merz gegen Merz Auszeiten (Text und weitere Angaben s. 9.6.2020) 22.45 Merz gegen Merz Auf eigenen Füßen Anne Merz Annette Frier Erik Merz Christoph Maria Herbst Maria Reichert Claudia Rieschel Ludwig Reichert Michael Wittenborn Renate Merz Carmen-Maja Antoni Günter Merz Bernd Stegemann Leon Merz Philip Noah Schwarz Vera Charlotte Bohning Herr Erkonnen Mathias Harrebye-Brandt Herr Schubert Guido Renner Lisa Victoria Mayer und andere Schnitt: Martin Mayntz Kamera: Brendan Uffelmann Buch: Ralf Husmann Regie: Felix Stienz Deutschland 2020 23.05 Wilsberg Tote Hose (vom 11.1.2012) 0.35 Merz gegen Merz Auszeiten (von 22.15 Uhr) Deutschland 2020 1.00 Merz gegen Merz Auf eigenen Füßen (von 22.45 Uhr) 1.20 heute-show Nachrichtensatire mit Oliver Welke (von 21.45 Uhr) 1.55 Du & Ich - Unverbesserlich!? Der Paar-Check (vom 9.12.2019) 2.40 Du & Ich - Unverbesserlich!? Der Paar-Check (vom 10.12.2019) 3.25 Du & Ich - Unverbesserlich!? Der Paar-Check (vom 11.12.2019) 4.10 Du & Ich - Unverbesserlich!? Der Paar-Check (vom 12.12.2019) 4.55 Du & Ich - Unverbesserlich!? Der Paar-Check (vom 13.12.2019) 5.40 Frag den Lesch Wie Leben die Erde veränderte (vom 25.11.2014) Deutschland 2014 5.55 Terra X -6.35 Faszination Erde - mit Dirk Steffens Seychellen - Bewahrer verlorener Schätze (vom 9.6.2019) Deutschland 2019 (Bitte streichen: Titel folgt um 22.15 Uhr und 0.40 Uhr.) Donnerstag, 04.06. Bitte Programmänderungen beachten: 7.35 Terra Xpress Achtung, extrem giftig! (vom 24.3.2012) (Bitte streichen: Titel folgt. Weiterer Ablauf ab 8.05 Uhr wie vorgesehen.) ............................................................ Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderungen beachten: 22.25 Star Trek III: Auf der Suche nach Mr. Spock (Star Trek III: The Search for Spock) (von 20.15 Uhr) 0.00 neoriginal Eichwald, MdB Der Konkurrent Polit-Satire (vom 16.4.2015) 0.30 neoriginal Eichwald, MdB Der Industrielle Polit-Satire (vom 23.4.2015) 1.00 neoriginal Eichwald, MdB Die Ampel Polit-Satire (vom 30.4.2015) 1.30 neoriginal Eichwald, MdB Die Dienstreise Polit-Satire (vom 7.5.2015) 2.00 neoriginal Eichwald, MdB Männer können alles Polit-Satire (vom 26.11.2019) 2.30 neoriginal Eichwald, MdB Tief im Westen Polit-Satire (vom 26.11.2019) 3.00 neoriginal Eichwald, MdB Vor Arbeit ganz grau Polit-Satire (vom 3.12.2019) 3.30 neoriginal Eichwald, MdB Schatten im Blick Polit-Satire (vom 3.12.2019) 4.00 neoriginal Eichwald, MdB Verletzlich Polit-Satire (vom 10.12.2019) 4.30 neoriginal Eichwald, MdB Unersetzlich Polit-Satire (vom 10.12.2019) 5.00 The Killer Inside In Memoriam (vom 7.11.2016) 5.40 Candice Renoir -6.30 Die Neugier ist ein Makel (vom 2.11.2018) Candice Renoir Cécile Bois Antoine Dumas Raphaël Lenglet Mehdi Badhou Ali Marhyar Sylvie Leclerc Nathalie Boutefeu und andere Buch: Robin Barataud Regie: Sylvie Ayme (Bitte streichen: Titel folgt um 22.20 Uhr. Die Sendung "Familie Braun" um 5.30 Uhr entfällt.) Woche 24/20 Sonntag, 07.06. Bitte Programmänderung beachten: 1.15 Sketch History Neues von gestern (von 16.25 Uhr) (Bitte streichen: Titel folgt. Weiterer Ablauf ab 1.45 Uhr wie vorgesehen.) Dienstag, 09.06. Bitte Programmänderung beachten: 22.15 Merz gegen Merz Nichts als die Wahrheit Anne Merz Annette Frier Erik Merz Christoph Maria Herbst Maria Reichert Claudia Rieschel Ludwig Reichert Michael Wittenborn Renate Merz Carmen-Maja Antoni Günter Merz Bernd Stegemann Leon Merz Philip Noah Schwarz Vera Charlotte Bohning Herr Erkonnen Mathias Harrebye-Brandt Herr Schubert Guido Renner Lisa Victoria Mayer und andere Schnitt: Martin Mayntz Kamera: Brendan Uffelmann Buch: Ralf Husmann Regie: Felix Stienz Deutschland 2020 22.45 Merz gegen Merz Schlussstriche Anne Merz Annette Frier Erik Merz Christoph Maria Herbst Maria Reichert Claudia Rieschel Ludwig Reichert Michael Wittenborn Renate Merz Carmen-Maja Antoni Günter Merz Bernd Stegemann Leon Merz Philip Noah Schwarz Vera Charlotte Bohning Herr Erkonnen Mathias Harrebye-Brandt Herr Schubert Guido Renner Lisa Victoria Mayer und andere Schnitt: Martin Mayntz Kamera: Brendan Uffelmann Buch: Ralf Husmann Regie: Felix Stienz Deutschland 2020 23.05 Wilsberg Aus Mangel an Beweisen (vom 25.1.2012) 0.35 Merz gegen Merz Nichts als die Wahrheit (von 22.15 Uhr) 1.00 Merz gegen Merz Schlussstriche (von 22.45 Uhr) 1.20 heute-show Nachrichtensatire mit Oliver Welke (vom 7.6.2020) 1.55 Du & Ich - Unverbesserlich!? Der Paar-Check (vom 16.12.2019) 2.40 Du & Ich - Unverbesserlich!? Der Paar-Check (vom 17.12.2019) 3.25 Du & Ich - Unverbesserlich!? Der Paar-Check (vom 18.12.2019) 4.10 Du & Ich - Unverbesserlich!? Der Paar-Check (vom 19.12.2019) 4.55 Du & Ich - Unverbesserlich!? Der Paar-Check (vom 20.12.2019) 5.40 Frag den Lesch Reise zu den Sternen (vom 28.4.2016) Deutschland 2016 5.55 Terra X -6.40 Faszination Erde - mit Dirk Steffens Kamerun - Ganz Afrika im Kleinen (vom 17.11.2019) Deutschland 2019 (Bitte streichen: Titel folgt um 22.15 Uhr und 0.40 Uhr. Die Sendung "Merz gegen Merz: Auszeiten" wurde auf Dienstag, 02.06.2020 vorgezogen.)

