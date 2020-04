ZDFneo

Nach nur vierwöchiger Entstehungszeit startet die neoriginal-Serie "Liebe. Jetzt!". Die Anthologie-Serie erzählt sechs unterschiedliche Kurzgeschichten über Beziehungen in Zeiten von Corona. Ab Freitag, 1. Mai 2020, 10.00 Uhr, stehen die Episoden in der ZDFmediathek zum Abruf bereit. ZDFneo strahlt die Serie am Sonntag, 3. Mai 2020, ab 21.45 Uhr, am Stück aus.

Produziert wurde "Liebe. Jetzt!" unter Berücksichtigung der vor Ort geltenden behördlichen Corona-Regelungen. So agierten die Schauspieler und Schauspielerinnen am Set größtenteils alleine oder in Paarkonstellationen, die auch privat bestehen, und organisierten sich weitestgehend selbstständig. Das Produktionsteam richtete vorab die Tontechnik ein und installierte die Kameras, die aus der Ferne bedient werden konnten. Das Bildmaterial wurde in Echtzeit online zu den Regisseuren Pola Beck und Tom Lass übertragen, die ihre Anweisungen via Videokonferenz und Handy gaben.

Entstanden sind sechs Episoden, die sich mit dem neuen und herausfordernden Alltag ganz unterschiedlicher Menschen auseinandersetzen. Geschichten, die Mut machen und ein Zeichen für die Kraft und Vielfalt der Liebe setzen.

In der ersten Folge, "Plötzlich Paar", begibt sich das frischgebackene Pärchen Thorsten (Jürgen Vogel) und Jana (Natalia Belitski) bei so viel ungewohnter Nähe sogleich in Paartherapie. In der zweiten Episode "Ja, nein, vielleicht?" kommt die Studentin Lucy (Lea Zoe Voss) ihrem Schwarm Max (Leonard Scheicher) trotz räumlicher Distanz unerwartet näher, als sie dachte. Die Episode "Der Kuss" erzählt von den Kollegen Heiner (Sebastian Schwarz) und Aylin (Maryam Zaree), die im Homeoffice merken, wie sehr sie einander vermissen. Doch auch Heiner und seine Frau Meike (Marie Burchard) rücken in diesen besonderen Zeiten wieder enger zusammen.

In der Folge "Was sich liebt ..." nimmt sich Merle (Nina Gummich) in Quarantäne ihres renitenten Vaters (Bernhard Schütz) an und entdeckt neue Seiten an ihm und an sich selbst. Die plötzliche Einsamkeit führt in der Episode "Nachtschwärmer" bei der extrovertierten Lena (Isabel Thierauch) zu ungewöhnlichen Online-Begegnungen. Ihre virtuellen Bekanntschaften mit Steuerbeamtin Katharina (Kara Schröder) und einem Online-Priester (Mehmet Atesçi) öffnen ihr die Augen für die wichtigen Momente im Leben. Und Folge sechs, "Ain't no sunshine ...", erzählt von dem frisch getrennten Paar Tom (Aleksandar Jovanovic) und Bella (Clelia Sarto), das wegen des Corona-Lockdowns weiterhin zusammenleben muss. Zwischen Streitigkeiten und gepackten Kisten entdecken die beiden verloren geglaubte Gemeinsamkeiten wieder.

