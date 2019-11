ZDFneo

ZDFneo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 26. November 2019

Mainz (ots)

Woche 48/19 Donnerstag, 28.11. Bitte Zeitkorrektur und Programmänderung beachten: 22.15 NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan Böhmermann Bitte Ergänzung beachten: Zu Gast: Aya Jaff Musik: Deichkind (Ergänzung bitte auch für die Wiederholung um 0.30 Uhr und die Ausstrahlung am Sonntag, 01.12.2019 beachten.) ---------------------------------------------------- 1.50 Shapira Shapira Eine Comedy-Show mit Shahak Shapira (vom 26.11.2019) 2.20 Gätjens großes Kino 2.30 neoriginal Undercover (1) Zehnteilige belgisch-deutsche Krimiserie (vom 8.5.2019) 3.10 neoriginal Undercover (2) Zehnteilige belgisch-deutsche Krimiserie (vom 8.5.2019) 4.00 neoriginal Undercover (3) Zehnteilige belgisch-deutsche Krimiserie (vom 15.5.2019) 4.50 neoriginal Undercover (4) Zehnteilige belgisch-deutsche Krimiserie (vom 15.5.2019) 5.40 neoriginal -6.35 Undercover (5) Zehnteilige belgisch-deutsche Krimiserie (vom 22.5.2019) Woche 01/20 Freitag, 03.01. Bitte Programmänderungen beachten: 23.10 Safe House Freundschaft (vom 2.2.2016) Robert Christopher Eccleston Katy Marsha Thomason Mark Paterson Joseph Sam James Burrows Louisa Harriet Cains Rihanna Emily Doherty Michael Peter Ferdinando Susan Kelly Harrison und andere Musik: Daniel Giorgetti Kamera: Jan Jonaeus Buch: Michael Crompton Regie: Marc Evans 23.55 Safe House Familie (vom 2.2.2016) Robert Christopher Eccleston Katy Marsha Thomason Mark Paterson Joseph Sam James Burrows Louisa Harriet Cains Rihanna Emily Doherty Michael Peter Ferdinando Susan Kelly Harrison und andere Musik: Daniel Giorgetti Kamera: Jan Jonaeus Buch: Michael Crompton Regie: Marc Evans 0.40 Safe House Liebe (vom 9.2.2016) Robert Christopher Eccleston Katy Marsha Thomason Mark Paterson Joseph Sam James Burrows Louisa Harriet Cains Rihanna Emily Doherty Michael Peter Ferdinando und andere Musik: Daniel Giorgetti Kamera: Jan Jonaeus Buch: Michael Crompton Regie: Marc Evans 1.25 Safe House Verrat (vom 9.2.2016) Robert Christopher Eccleston Katy Marsha Thomason Mark Paterson Joseph Sam James Burrows Louisa Harriet Cains Rihanna Emily Doherty Michael Peter Ferdinando und andere Musik: Daniel Giorgetti Kamera: Jan Jonaeus Buch: Michael Crompton Regie: Marc Evans 2.15 Safe House Entführung (vom 27.11.2017) Tom Brook Stephen Moyer Sam Stenham Zoe Tapper John Channing Ashley Walters Simon Duke Jason Watkins Liam Duke Joel MacCormack DCI Jane Burr Sunetra Sarker DI Olly Vedder Gary Cargill Dani Delaney Sacha Parkinson Julie Delaney Lynsey McLaren und andere Musik: John Opstad Kamera: Baz Irvine Drehbuch: Ed Whitmore / Tracey Malone nach einer Idee von Michael Crompton 3.00 Safe House Zweifel (vom 27.11.2017) Tom Brook Stephen Moyer Sam Stenham Zoe Tapper John Channing Ashley Walters Simon Duke Jason Watkins Liam Duke Joel MacCormack DCI Jane Burr Sunetra Sarker DI Olly Vedder Gary Cargill Dani Delaney Sacha Parkinson Julie Delaney Lynsey McLaren und andere Musik: John Opstad Kamera: Baz Irvine Drehbuch: Ed Whitmore / Tracey Malone nach einer Idee von Michael Crompton Regie: Marc Evans 3.45 Safe House Verdacht (vom 4.12.2017) Tom Brook Stephen Moyer Sam Stenham Zoe Tapper John Channing Ashley Walters Simon Duke Jason Watkins Liam Duke Joel MacCormack DCI Jane Burr Sunetra Sarker DI Olly Vedder Gary Cargill Dani Delaney Sacha Parkinson Julie Delaney Lynsey McLaren Luke Griffin Stephen Lord Craig Charlie Kelly und andere Musik: John Opstad Kamera: Baz Irvine Drehbuch: Ed Whitmore / Tracey Malone nach einer Idee von Michael Crompton Regie: Marc Evans 4.30 Safe House Abgrund (vom 4.12.2017) Tom Brook Stephen Moyer Sam Stenham Zoe Tapper John Channing Ashley Walters Simon Duke Jason Watkins Liam Duke Joel MacCormack DCI Jane Burr Sunetra Sarker DI Olly Vedder Gary Cargill Dani Delaney Sacha Parkinson Julie Delaney Lynsey McLaren Luke Griffin Stephen Lord Craig Charlie Kelly und andere Musik: John Opstad Kamera: Baz Irvine Drehbuch: Ed Whitmore / Tracey Malone nach einer Idee von Michael Crompton Regie: Marc Evans 5.20 Neu im Kino "The Peanut Butter Falcon" von Tyler Nilson und Mike Schwartz 5.25 Terra X -6.15 Deutschland von oben - Ein Wintermärchen Film von Petra Höfer und Freddie Röckenhaus (vom 24.12.2018) Deutschland 2016 (Die Serie "Death in Paradise" ab 23.10 Uhr entfällt..) Woche 02/20 Freitag, 10.01. Bitte Programmänderungen beachten: 3.35 New Blood - Tod in London Nebenwirkungen BBC-Original-Fassung (vom 9.3.2018) Stefan Kowolski Mark Strepan Arash "Rash" Sayyad Ben Tavassoli DS Derek Sands Mark Addy Eleanor Davies Anna Chancellor Marcus Johnson Ariyon Bakare Leila Aiysha Hart DI Martin Heywood Dorian Lough Musik: Neil Davidge Kamera: Rasmus Arrildt Buch: Anthony Horowitz Regie: Anthony Philipson 4.25 New Blood - Tod in London Zufällige Begegnungen BBC-Original-Fassung (vom 9.3.2018) Stefan Kowolski Mark Strepan Arash "Rash" Sayyad Ben Tavassoli DS Derek Sands Mark Addy Eleanor Davies Anna Chancellor Marcus Johnson Ariyon Bakare Leila Aiysha Hart DI Martin Heywood Dorian Lough Musik: Neil Davidge Kamera: Rasmus Arrildt Buch: Anthony Horowitz Regie: Anthony Philipson 5.20 New Blood - Tod in London -6.20 Der sechste Proband BBC-Original-Fassung (vom 9.3.2018) Stefan Kowolski Mark Strepan Arash "Rash" Sayyad Ben Tavassoli DS Derek Sands Mark Addy Eleanor Davies Anna Chancellor Marcus Johnson Ariyon Bakare Leila Aiysha Hart DI Martin Heywood Dorian Lough Musik: Neil Davidge Kamera: Rasmus Arrildt Buch: Anthony Horowitz Regie: Anthony Philipson (Die Sendungen "Code 37" um 3.35 Uhr, 4.20 Uhr und 5.00 Uhr sowie "Notlandung in den Alpen" entfallen.) Woche 03/20 Samstag, 11.01. Bitte Programmänderungen beachten: 6.20 Frag den Lesch Die Entstehung der Elemente (vom 9.4.2014) (Weiterer Ablauf ab 6.35 Uhr wie vorgesehen.) ---------------------------------------------------- 2.35 New Blood - Tod in London Eine feurige Observierung BBC-Original-Fassung (vom 16.3.2018) Stefan Kowolski Mark Strepan Arash "Rash" Sayyad Ben Tavassoli DS Derek Sands Mark Addy Eleanor Davies Anna Chancellor Marcus Johnson Ariyon Bakare Leila Aiysha Hart DI Martin Heywood Dorian Lough Alison Kimberley Nixon Peter Mayhew Mark Bonnar Mark Craig Matt Bardock Adam Jannsen Bart Suavek Musik: Neil Davidge Kamera: Rasmus Arrildt Buch: Anthony Horowitz Regie: Anthony Philipson 3.25 New Blood - Tod in London Im Bauch des Drachen BBC-Original-Fassung (vom 16.3.2018) Stefan Kowolski Mark Strepan Arash "Rash" Sayyad Ben Tavassoli DS Derek Sands Mark Addy Eleanor Davies Anna Chancellor Marcus Johnson Ariyon Bakare Leila Aiysha Hart DI Martin Heywood Dorian Lough Alison Kimberley Nixon Peter Mayhew Mark Bonnar Mark Craig Matt Bardock Musik: Neil Davidge Kamera: Rasmus Arrildt Buch: Anthony Horowitz Regie: Anthony Philipson 4.15 New Blood - Tod in London Tödliche Beute BBC-Original-Fassung (vom 23.3.2018) Stefan Kowolski Mark Strepan Arash "Rash" Sayyad Ben Tavassoli DS Derek Sands Mark Addy Eleanor Davies Anna Chancellor Marcus Johnson Ariyon Bakare Leila Sayyad Aiysha Hart DI Martin Heywood Dorian Lough John Malik Haluk Bilginer Lisa Douglas Indira Varma Musik: Neil Davidge Kamera: Rasmus Arrildt Buch: Anthony Horowitz, Daniel Fajemisin-Duncan, Marlon Smith Regie: Bill Eagles 5.10 New Blood - Tod in London -6.05 Wahre Freunde BBC-Original-Fassung (vom 23.3.2018) Stefan Kowolski Mark Strepan Arash "Rash" Sayyad Ben Tavassoli DS Derek Sands Mark Addy Eleanor Davies Anna Chancellor Marcus Johnson Ariyon Bakare Leila Sayyad Aiysha Hart DI Martin Heywood Dorian Lough John Malik Haluk Bilginer Lisa Douglas Indira Varma Musik: Neil Davidge Kamera: Rasmus Arrildt Buch: Anthony Horowitz, Daniel Fajemisin-Duncan, Marlon Smith Regie: Bill Eagles (Die Sendungen "Code 37" um 2.35 Uhr, 3.25 Uhr, 4.15 Uhr und 5.10 Uhr entfallen.)

