Stuttgarter Nachrichten

Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum klimageschädigten Wald:

Stuttgart (ots)

Die Forstwissenschaft steht jetzt vor neuen Herausforderungen. Derweil überschlagen sich die Umweltverbände und Politiker mit Hilferufen und Milliardenforderungen für den Wald - selbst die FDP will eine staatliche "Task-Force" zur Rettung des Waldes. In Sibirien stand übrigens eine Waldfläche von der Größe Hessens in Flammen. Keine Feuerwehr hat sie löschen können. Auf der Brandfläche wird später neues Leben entstehen. Auch in Alaska und Kanada fielen die saisonal üblichen Waldbrände diesmal länger und heftiger aus. Die Bemühungen unser Politiker um den Wald sind aller Ehren wert. Im Zusammenhang des globalen Klimawandels sehen sie aus wie ein verzweifelter Versuch, eine unaufhaltsame Entwicklung zu stoppen. Das wird nicht gelingen. Sich an die neuen Bedingungen anzupassen ist aber das Gebot der Stunde.

Pressekontakt:

Stuttgarter Nachrichten

Chef vom Dienst

Joachim Volk

Telefon: 0711 / 7205 - 7110

cvd@stn.zgs.de

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell