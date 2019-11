ZDFneo

"Shapira Shapira"-Spezial: Shahak Shapira wird in ZDFneo "geroasted"

Mainz (ots)

In der neuen Ausgabe "Shapira Shapira", die am Dienstag, 19. November 2019, um 23.15 Uhr in ZDFneo zu sehen und ab 18.00 Uhr bereits in der ZDFmediathek abrufbar ist, geht es in einem "Roast" - in dieser Form der erste im deutschen TV - mächtig zur Sache. Der Moderator Shahak Shapira hat prominente Gäste eingeladen und lässt sich beschimpfen, teilt zugleich aber auch selbst aus.

Stand-up-Comedian und Moderator Maxi Gstettenbauer führt als "Roastmaster" durchs Programm und fordert neben Shahak Shapira die Studiogäste Eko Fresh, Micaela Schäfer, Faisal Kawusi, Erika Ratcliffe und Kinan Al zum "Roast" heraus. Hier fallen Schimpfworte und Beleidigungen, verletzende Meinungen und Ansichten - alles ist möglich, und jeder darf alles sagen. Aber keiner darf sich anmerken lassen, ob es zu persönlich wird, unter die Gürtellinie geht oder sogar ins Schwarze trifft. In der Spezialausgabe der Comedy-Show "Shapira, Shapira", die für den besonderen Anlass um 15 auf 45 Minuten verlängert wird, bleibt garantiert keiner verschont.

Hintergrund: Als "Roast" bezeichnet man eine Veranstaltung, bei der die Gäste von anderen Gästen mit derben Sprüchen beschimpft und beleidigt werden. Der so genannte "Roastee" muss dabei die verbalen Attacken regungslos ertragen und darf nie die Fassung verlieren. Der Gastgeber einer solchen Veranstaltung wird als Roastmaster bezeichnet. Populär wurde das Konzept Mitte der 1970er-Jahre durch die Fernsehsendung "The Dean Martin Show".

