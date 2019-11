ZDFneo

ZDFneo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 6. November 2019

Mainz (ots)

Woche 51/19 Donnerstag, 19.12. Bitte Programmänderungen beachten: 20.15 About a Boy oder: Der Tag der toten Ente (About a Boy) Will Hugh Grant Marcus Nicholas Hoult Fiona Toni Collette Rachel Rachel Weisz Angie Isabel Brook Christine Sharon Small Suzie Victoria Smurfit Tom ason Salkey Regie: Chris Weitz, Paul Weitz Großbritannien/USA/Frankreich/Deutschland 2002 21.45 Das Geheimnis meines Erfolges (The secret of my success) Brantley Foster Michael J. Fox Christy Wills Helen Slater Howard Prescott Richard Jordan Vera Prescott Margaret Whitton Fred Melrose John Pankow Barney Rattigan Christopher Murney Art Thomas Gerry Bamman Donald Davenport Fred Gwynne Regie: Herbert Ross USA 1986 23.30 Nine Months Samuel Faulkner Hugh Grant Rebecca Taylor Julianne Moore Marty Dwyer Tom Arnold Gail Dwyer Joan Cusack Sean Fletcher Jeff Goldblum Dr. Kosevich Robin Williams Regie: Chris Columbus USA 1995 (Weiterer Ablauf ab 1.05 Uhr wie vorgesehen. Bitte streichen: 20.15 Uhr Titel folgt) Freitag, 20.12. Bitte Programmänderungen beachten: 20.15 Tatsächlich...Liebe (Love Actually) Premierminister Hugh Grant Mark Andrew Lincoln Colin Kris Marshall Juliet Keira Knightley Sarah Laura Linney Daniel Liam Neeson Jamie Colin Firth Billy Bill Nighy Karen Emma Thompson Mia Heike Makatsch Harry Alan Rickman Regie: Richard Curtis Großbritannien 2003 22.20 ... und dann kam Polly (Along came Polly) Reuben Feffer Ben Stiller Polly Prince Jennifer Aniston Sandy Lyle Philip Seymor Hoffman Lisa Kramer Debra Messing Stan Indursky Alec Baldwin Claude Hank Azaria Leland Van Lew Bryan Brown Regie: John Hamburg USA 2003 23.40 Nie wieder Sex mit der Ex (Forgetting Sarah Marshall) Sarah Marshall Kristen Bell Aldous Snow Russell Brand Rachel Jansen Mila Kunis Peter Bretter Jason Segel Brian Bretter Bill Hader Liz Bretter Liz Cackowski Regie: Nicholas Stoller USA 2008 1.20 Brüno Brüno Sacha Baron Cohen Lutz Gustaf Hammarsten Diesel Clifford Bañagale O.J. Chibundu Orukwowu Kookus Josh Meyers Mexikanischer Gärtner Roberto Huerta Mexikanische Gärtner Gilbert Rosales Regie: Larry Charles USA 2009 (Weiterer Ablauf ab 2.40 Uhr wie vorgesehen. Bitte streichen: 20.15 Uhr Titel folgt)

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell