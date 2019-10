ZDFneo

ZDFneo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 29. Oktober 2019

Mainz (ots)

Woche 44/19 Donnerstag, 31.10. Bitte Programmänderungen und Zeitkorrektur beachten: 22.15 NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan Böhmermann Bitte Ergänzung beachten: Zu Gast: Oliver Welke 23.00 neoriginal Greyzone - No Way Out Die Vereinbarung (vom 13.9.2018) 23.50 neoriginal Greyzone - No Way Out Die erste Mission (vom 13.9.2018) 0.30 NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan Böhmermann Zu Gast: Oliver Welke (von 22.15 Uhr) 1.20 heute-show Nachrichtensatire mit Oliver Welke (von 21.45 Uhr) 1.50 Shapira Shapira Eine Comedy-Show mit Shahak Shapira (vom 29.10.2019) 2.20 neoriginal Anne Holt: Der Mörder in uns (1) (vom 1.1.2019) 3.50 neoriginal Anne Holt: Der Mörder in uns (2) (vom 1.1.2019) 5.20 Gätjens großes Kino (vom 25.10.2019) 5.40 Art of Crime -6.30 Der Da Vinci Code (1) (vom 27.7.2018) (Die Sendung "Neu im Kino" um 2.20 Uhr entfällt. Ergänzung bitte auch für die Ausstrahlung am Donnerstag, 12.12.2019, 0.15 Uhr und 5.25 Uhr beachten.) Freitag, 01.11. Bitte Programmänderungen beachten: 6.30 Art of Crime Der Da-Vinci-Code (2) (vom 27.7.2018) (Die Sendung "Gätjens großes Kino" um 7.00 Uhr entfällt. Weiterer Ablauf ab 7.15 Uhr wie vorgesehen.)

