Samstag, 13., und Sonntag, 14. Juli 2019

Samstag, 13. Juli 2019, 12.05 Uhr Menschen - das Magazin Moderation: Sandra Olbrich Zuhause statt im Heim Kerstin Held setzt sich für Pflegekinder mit Behinderung ein. Als sie vor 19 Jahren ihr erstes Pflegekind aufnahm, hatten Kinder mit Behinderung keinen Anspruch auf eine Pflegefamilie. Sie wurden bevorzugt in Heime vermittelt. Ungerecht, findet Held, inzwischen mehrfache Pflegemutter von behinderten Kindern. Jedes Kind soll ein Recht auf eine eigene Familie haben. Dafür kämpft Held auch als Vorsitzende des Verbandes behinderter Pflegekinder. Samstag, 13. Juli 2019, 17.05 Uhr Länderspiegel Moderation: Ralph Schumacher Klimakiller Kreuzfahrt - Aktivisten demonstrieren in Kiel Wald in Not - Trockenheit stresst Bäume Klammes Pirmasens - Stadt ächzt unter Schuldenlast Hammer nachgehakt - Was aus alten Fällen wurde Sonntag, 14. Juli 2019, 9.03 Uhr sonntags Moderation: Andrea Ballschuh Europas größter Hindutempel - Spurensuche in Hamm Im westfälischen Hamm steht einer der größten europäischen Hindutempel. Gläubige aus ganz Deutschland feiern hier beim jährlichen Fest im Juli zwei Tage lang ihre hinduistischen Riten. Göttervielfalt, Opfergaben und der unendliche Kreislauf der Wiedergeburt sind einige Aspekte dieser Weltreligion. Andrea Ballschuh nimmt an dem Tempelfest teil, trifft eine indische Familie aus Köln und spricht mit dem Südasien-Experten Anand Mishra. Außerdem begleitet sie die Tochter des Hohepriesters, besucht einen Tempeltanzkurs und lässt sich einen traditionellen Sari sowie Henna-Tattoos zeigen. Die indische Familie lebt seit vielen Jahren in Köln und gewährt einen Einblick in ihren deutschen Hindu-Alltag. Außerdem nimmt "sonntags" den interreligiösen Dialog in den Blick, der rund um den Hindutempel in Hamm entstanden ist. Den Abschluss der Feierlichkeiten bildet eine rituelle Waschung im Datteln-Hamm-Kanal, an der vor allem die männlichen Gläubigen teilnehmen. Sonntag, 14. Juli 2019, 11.50 Uhr ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste In dieser Ausgabe des "ZDF-Fernsehgartens" präsentiert Andrea Kiewel die aktuellsten Party-, Chart- und Schlager-Hits und begrüßt interessante Gäste und Experten zu aktuellen Themen. Gäste: Frontm3n, Danyel Gérard, Patrick Lindner, Kelvin Jones, Milou & Flint, Lou Bega, David Hasselhoff, Show-Auftritt von Can Can und andere. Sonntag, 14. Juli 2019, 17.10 Uhr ZDF SPORTreportage Moderation: Rudi Cerne Fußball-Story Aktuelle Reportage Formel 1: GP von Großbritannien Zusammenfassung aus Silverstone Ultra-Marathon: Transvulcania Bericht aus La Palma Tennis: Finale in Wimbledon Zusammenfassung des Herren-Einzels Formel E: Saisonfinale Aktueller Beitrag aus New York

