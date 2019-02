ZDFneo

neoriginal: Start der Crime-Serie "Dead End" in ZDFneo

Mit Antje Traue, Michael Gwisdek, Nikolai Kinski und anderen

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Man könnte meinen, in Mittenwalde liegt der Hund begraben, als die Forensikerin Emma (Antje Traue) mitten in der Nacht aus den USA in ihrer verschlafenen Heimatstadt ankommt. Doch von wegen "Hund begraben". In der neuen Crime-Serie "Dead End", die am Dienstag, 26. Februar 2019, 21.45 Uhr, in ZDFneo startet, gibt es einen Toten nach dem anderen. Und einige sind keines natürlichen Todes gestorben - so wie von Emmas Vater Peter (Michael Gwisdek), dem örtlichen Leichenbeschauer, irrtümlich attestiert. Weil der immer schusseliger wird und Emma zu allem Überfluss menschliche Knochen in seinem Kühlschrank findet, ist sie nicht nur als Tochter, sondern auch als kompetente Kollegin gefragt.

Wenig begeistert von Emmas Heimatbesuch ist Bürgermeister Herbst (Fabian Busch). Er fürchtet um den guten Ruf seines Städtchens und fleht Emma an, schleunigst wieder abzureisen. Denn er ist überzeugt davon, dass die verschrobene Emma ungeklärte Todesfälle magisch anzieht. Plötzlich steht dann auch noch Emmas Freund Kevin (Nikolai Kinski), ein FBI-Agent, vor ihrer Tür und will reden. Aber Emma rennt vor ihm davon und meidet jeden Kontakt. Hat sie etwa ihre eigene Leiche im Keller?

Das neoriginal "Dead End" läuft über sechs Episoden immer dienstags um 21.45 Uhr in ZDFneo. In der ZDFmediathek stehen alle Episoden ab Dienstag, 26. Februar 2019, bereits ab 10.00 Uhr zum Abruf bereit.

Ansprechpartnerin: Christina Betke, Telefon: 06131 - 70-12717; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/deadend

Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/dead-end/

Sendungsseite: http://deadend.zdfneo.de

http://twitter.com/ZDFneo

http://facebook.com/ZDFneo

http://twitter.com/ZDFpresse

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell