ZDFneo

ZDFneo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 13. Februar 2019

Mainz (ots)

Woche 09/19 Samstag, 23.02. Bitte Programmänderungen und Zeitkorrekturen beachten: 20.15 Duplicity - Gemeinsame Geheimsache (Duplicity) (Text und weitere Angaben s. 9.3.2019) 22.10 Pakt der Rache (Seeking Justice) 23.45 Backdraft - Männer, die durchs Feuer gehen (Backdraft) 1.50 Pakt der Rache (Seeking Justice) (von 22.10 Uhr) 3.25 neoriginal BLOCKBUSTAZ Lottoking 3.55 neoriginal BLOCKBUSTAZ Hochzeit 4.25 neoriginal BLOCKBUSTAZ Talent 4.55 neoriginal BLOCKBUSTAZ Bürgermaster 5.25 neoriginal BLOCKBUSTAZ Kokain 5.55 neoriginal -6.25 BLOCKBUSTAZ Sperma (Der Spielfilm "Die Trauzeugen" sowie "Gätjens großes Kino" werden auf Samstag, 09.03.2019, verschoben.) Sonntag, 24.02. Bitte Programmänderungen beachten: 6.30 Frag den Lesch Der Mensch und sein Klima (vom 26.3.2013) (Die Sendung "Terra Xpress" entfällt. Weiterer Ablauf ab 6.45 Uhr wie vorgesehen.) Woche 10/19 Freitag, 08.03. Bitte Zeitänderung beachten: 5.00 Death in Paradise Tod an Bord (2) (von 21.05 Uhr) 5.50 Gätjens großes Kino -6.05 Woche 11/19 Samstag, 09.03. Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten: 6.05 Terra Xpress Magische Schwärme und kuschelnde Pinguine 6.35 Terra X Magisches Deutschland 7.20 Terra X Märchen & Sagen 8.05 Terra X Märchen & Sagen 8.45 Terra X Märchen & Sagen 9.30 Terra X Superhelden: Odysseus 10.15 Terra X Superhelden: Beowulf 11.00 Terra X Superhelden: Parzival 11.45 Terra X Monster und Mythen 12.30 Terra X Jagd nach dem Goldenen Vlies 13.15 Terra X Expedition nach Atlantis 14.00 Terra X Mythos Frankenstein 14.40 Terra X Die Vampirprinzessin 15.25 Terra X Dracula - Die wahre Geschichte der Vampire 16.10 Die glorreichen 10 Die gruseligsten Geschichten der Geschichte 16.55 Sketch History Neues von gestern 17.20 Vera - Ein ganz spezieller Fall Schwarzer Engel 18.50 Father Brown Die Sünden des Vaters 19.35 Father Brown Der Voodoo-Priester 20.15 Die Trauzeugen (A Few Best Men) (Text und weitere Angaben s. 23.2.2019) 21.45 Gätjens großes Kino 22.00 The Fast and the Furious 23.35 Black Rain 1.30 No Offence Unter Hypnose 2.15 No Offence Terror in Manchester 3.05 No Offence Die große Liebe 3.50 No Offence Wer bin ich? 4.40 No Offence Der zweite Mann 5.30 Terra X -6.15 Deutschland von oben 2 (Text s. 10.3.2019) (Der Spielfilm "Duplicity - Gemeinsame Geheimsache" wurde auf Samstag, 23.2.2019, vorgezogen. Die Sendung "Terra Xpress" entfällt.) Sonntag, 10.03. Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten: 6.15 Terra X Deutschland von oben 2 7.00 Terra X Faszination Erde - mit Dirk Steffens Planet der Wälder (vom 27.1.2018) 7.45 Terra X Geschichte der Tiere: Der Hund 8.30 Terra X Geschichte der Tiere: Die Katze 9.15 Terra X Schliemanns Erben 10.00 Terra X Troja ist überall - Der Siegeszug der Archäologie 10.40 Terra X Ungelöste Fälle der Archäologie 11.25 Terra X Ungelöste Fälle der Archäologie 12.10 Terra X Supertalent Mensch II 12.55 Terra X Supertalent Mensch II 13.40 Terra X Supertalent Mensch 14.20 Kräfte der Natur Bewegung 15.05 Kräfte der Natur Elemente 15.50 Die glorreichen 10 Die größten Bauskandale der Geschichte 16.35 Sketch History Neues von gestern 17.00 Death in Paradise Sankta Ursula 17.50 Death in Paradise Späte Rache (Die Sendung "Deutschland von oben 2: Stadt" wurde auf Samstag, 09.03.2019, vorgezogen. Weiterer Ablauf ab 18.40 Uhr wie vorgesehen.) Woche 13/19 Donnerstag, 28.03. Bitte Programmänderungen und Zeitkorrektur beachten: 23.00 neoriginal Parfum (1) Ambra Nach den Motiven des Romans "Das Parfum. Die Geschichte eines Mörders" von Patrick Süskind (vom 14.11.2018) Nadja Simon Friederike Becht Moritz de Vries August Diehl Staatsanwalt Grünberg Wotan Wilke Möhring Elena Seliger Natalia Belitski Roman Seliger Ken Duken Thomas Butsche Trystan Pütter Daniel "Zahnlos" Sluiter Christian Friedel Matthias Köhler Juergen Maurer Jens Brettschneider Marc Hosemann Lydia Suchanow Susanne Wuest und andere Schnitt: Bernd Schlegel Musik: Fabian Römer, Michael Kadelbach Kamera: Jakub Bejnarowicz Szenenbild: Cora Pratz Drehbuch: Eva Kranenburg Regie: Philipp Kadelbach 23.55 neoriginal Parfum (2) Skatol Nach den Motiven des Romans "Das Parfum. Die Geschichte eines Mörders" von Patrick Süskind (vom 14.11.2018) Nadja Simon Friederike Becht Moritz de Vries August Diehl Staatsanwalt Grünberg Wotan Wilke Möhring Elena Seliger Natalia Belitski Roman Seliger Ken Duken Thomas Butsche Trystan Pütter Daniel "Zahnlos" Sluiter Christian Friedel Matthias Köhler Juergen Maurer Jens Brettschneider Marc Hosemann Lydia Suchanow Susanne Wuest und andere Schnitt: Bernd Schlegel Musik: Fabian Römer, Michael Kadelbach Kamera: Jakub Bejnarowicz Szenenbild: Cora Pratz Drehbuch: Eva Kranenburg Regie: Philipp Kadelbach 0.55 NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan Böhmermann (von 22.15 Uhr) 1.40 heute-show Nachrichtensatire mit Oliver Welke (vom 24.3.2019) 2.10 neoriginal 24 Hours - Two Sides of Crime (10) (vom 10.10.2018) 3.45 No Offence Der zweite Mann 4.30 No Offence Wolf im Schafspelz 5.20 No Offence -6.10 Kalte Wut (Die Sendungen "Lobbyistin" um 23.00 Uhr und 23.30 Uhr werden auf Donnerstag, 11.4.2019, verschoben. Die Sendung "Death in Paradise" entfällt.) Freitag, 29.03. Bitte Programmänderungen beachten: 6.10 Gätjens großes Kino (Weiterer Ablauf ab 6.15 Uhr wie vorgesehen.)

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell