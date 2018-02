Der Tagesspiegel: Studie: Arbeitsbelastung steigt vor allem in sozialen Berufen

Berlin (ots) - Vor allem im Dienstleistungsbereich klagen Beschäftigte über zunehmende Belastungen. In sozialen Diensten, besonders in Kitas und Krankenhäusern, kommen "zum Personalmangel oft noch widrige Arbeitsbedingungen und ungerechte Bezahlung hinzu", heißt es in einer Studie des gewerkschaftseigenen WSI, über die der Tagesspiegel berichtet (Montagausgabe). "Im Bereich Erziehung, Gesundheit und Schule sind 84 Prozent von Arbeitsintensivierung betroffen."

https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/arbeitsbelastung-steigt-soziale-berufe-besonders-betroffen/21002248.html

