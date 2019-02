Programmänderung ZDFneo Programmwoche 08/2019

ZDFneo

Woche 08/19 Freitag, 22.02. Neuen Ausdruck beachten: 22.50 DRUCK 9. Keine Angst! #MeToo Bitte streichen: DRUCK (9) (Ausdruck bitte auch für die Ausstrahlung am Samstag, 23.02.2019, 19.50 Uhr beachten.) Woche 09/19 Sonntag, 24.02. Bitte Programmänderungen beachten: 13.20 Terra X Tauchfahrten: Die Geisterflotte vom Bikini-Atoll (vom 7.1.2010) (Die Sendung "Versunkene Schätze" entfällt. Weiterer Ablauf ab 14.05 Uhr wie vorgesehen.) Dienstag, 26.02. Bitte Programmänderungen beachten: 5.15 Terra X -6.00 Tauchfahrten: Die Geisterflotte vom Bikini-Atoll (vom 7.1.2010) (Die Sendung "Versunkene Schätze" entfällt. Weiterer Ablauf ab 5.55 Uhr wie vorgesehen.) Mittwoch, 27.02. Bitte Programmänderungen beachten: 3.45 Terra X Tauchfahrten: Die Geisterflotte vom Bikini-Atoll (vom 7.1.2010) (Die Sendung "Versunkene Schätze" entfällt. Weiterer Ablauf ab 4.30 Uhr wie vorgesehen.) Woche 10/19 Samstag, 02.03. Bitte Programmänderungen beachten: 13.30 Terra X Tauchfahrten: Die Geisterflotte vom Bikini-Atoll (vom 7.1.2010) (Die Sendung "Versunkene Schätze" entfällt. Weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen.) Woche 13/19 Samstag, 23.03. Bitte Programmänderungen und Zeitkorrektur beachten: 23.35 Serenity - Flucht in neue Welten Malcolm Reynolds Nathan Fillion Zoe Gina Torres Wash Alan Tudyk Inara Morena Baccarin Jayne Adam Baldwin Kaylee Jewel Staite Simon Sean Maher River Summer Glau Regie: Joss Whedon USA 2005 1.25 neoriginal Parfum (5)Herzakkord Nach den Motiven des Romans "Das Parfum." Nadja Simon Friederike Becht Moritz de Vries August Diehl Staatsanwalt Grünberg Wotan Wilke Möhring Elena Seliger Natalia Belitski Roman Seliger Ken Duken Thomas Butsche Trystan Pütter Daniel "Zahnlos" Sluiter Christian Friedel Matthias Köhler Juergen Maurer Jens Brettschneider Marc Hosemann Lydia Suchanow Susanne Wuest Thomas Butsche (15 Jahre) Julius Nitschkoff und andere Schnitt: Bernd Schlegel Musik: Fabian Römer, Michael Kadelbach Kamera: Jakub Bejnarowicz Szenenbild: Cora Pratz Drehbuch: Eva Kranenburg Regie: Philipp Kadelbach Deutschland 2018 2.30 neoriginal Parfum (6) Fesselung Nach den Motiven des Romans "Das Parfum. (vom 28.11.2018) Nadja Simon Friederike Becht Moritz de Vries August Diehl Staatsanwalt Grünberg Wotan Wilke Möhring Elena Seliger Natalia Belitski Roman Seliger Ken Duken Thomas Butsche Trystan Pütter Daniel "Zahnlos" Sluiter Christian Friedel Matthias Köhler Juergen Maurer Jens Brettschneider Marc Hosemann Lydia Suchanow Susanne Wuest Daniel Sluiter (15 Jahre) Albrecht Felsmann Roman Seliger (15 Jahre) Oskar Belton Elena (13 Jahre) Valerie Stoll Moritz de Vries (15 Jahre) Leon Blaschke Thomas Butsche (15 Jahre) Julius Nitschkoff Katharina "K" Franziska Brandmeier und andere Schnitt: Bernd Schlegel Musik: Fabian Römer, Michael Kadelbach Kamera: Jakub Bejnarowicz Szenenbild: Cora Pratz Drehbuch: Eva Kranenburg Regie: Philipp Kadelbach Deutschland 2018 3.25 No Offence Wo ist Cathy? 4.10 No Offence Unter Hypnose 4.55 Gätjens großes Kino 5.05 Terra X Faszination Erde - mit Dirk Steffens Kanada - Schatz der Kälte (vom 17.3.2019) Deutschland 2019 5.50 Terra X Zugvögel 1. Kundschafter in fernen Welten (vom 2.4.2017) Deutschland 2016 (Der Spielfilm "Get Carter - Die Wahrheit tut weh" sowie "No Offence: Terror in Manchester", "No Offence: Die große Liebe" und "No Offence: Wer bin ich?" entfallen.)

