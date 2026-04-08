AGRAVIS Raiffeisen AG

Agravis Raiffeisen AG veröffentlicht Nachhaltigkeitsreport

Fortschritte bei Energie, Klimaschutz und Mitarbeiterentwicklung

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Münster (ots)

Nachhaltigkeit ist für die AGRAVIS Raiffeisen AG kein Trend und keine Pflichtübung, sondern Teil der eigenen Identität und fest im Selbstverständnis des genossenschaftlich geprägten Agrarunternehmens verankert: Verantwortung übernehmen, Ressourcen respektieren, vorausschauend handeln. Nun hat das Unternehmen seinen neuen Nachhaltigkeitsreport veröffentlicht. Die AGRAVIS gibt darin Einblicke in Strategien, Entwicklungen, Kennzahlen sowie Projekte und zeigt, wie sie Nachhaltigkeit als laufenden und lösungsorientierten Prozess gestaltet.

Dauerhafter Erfolg bedarf Nachhaltigkeit als strategisches Ziel

Die AGRAVIS lebt seit vielen Jahren zahlreiche Themen rund um Nachhaltigkeit, sowohl im Konzern als auch in den vor- und nachgelagerten Bereichen. "Die Entwicklungen des vergangenen Jahres haben uns einmal mehr gezeigt: Nachhaltigkeit ist längst ein geschäftskritisches Thema. Klimatische Veränderungen beeinflussen heute unmittelbar Ernten, Märkte und Lieferketten - und damit die Stabilität unserer Wertschöpfung. Energiekonzepte zahlen sowohl auf die CO2-Bilanz als auch den unmittelbaren Preis von Strom ein. Gleichzeitig wachsen die gesellschaftlichen Erwartungen an verantwortungsvolle Unternehmensführung und eine transparente, überprüfbare Berichterstattung. Wer dauerhaft erfolgreich sein will, muss auf Nachhaltigkeit als strategisches Ziel setzen", sagt Dr. Dirk Köckler, Vorstandsvorsitzender der AGRAVIS.

Klimaschutz, Versorgungssicherheit, verantwortungsvolle Beschaffung und Mitarbeiterentwicklung

Mit der doppelten Wesentlichkeitsanalyse hat die AGRAVIS im Jahr 2025 systematisch bewertet, welche Themen für das Unternehmen, seine Stakeholder und die Branche entscheidend sind. Die Ergebnisse konzentrieren sich auf Klimaschutz, Versorgungssicherheit, verantwortungsvolle Beschaffung sowie die Entwicklung der Mitarbeitenden. Dabei gilt ein Grundprinzip: Nachhaltigkeit braucht Balance zwischen Wesentlichkeit, Wirtschaftlichkeit, Machbarkeit, Wertschätzung und Ressourcenschonung.

Entscheidende Schritte im Themenfeld Energie

Besonders im Themenfeld Energie hat AGRAVIS im Jahr 2025 entscheidende Schritte unternommen. Emissionen werden noch präziser erhoben, erneuerbare Energien weiter ausgebaut und Prozesse im Konzern effizienter gestaltet. "Der Weg in diese Richtung ist kein Sprint, sondern gleicht eher einem Marathon", sagt Dr. Bianca Lind, Leiterin des Bereichs Dienstleistung und Nachhaltigkeit der AGRAVIS. "Aber jeder Schritt zählt - ökonomisch wie ökologisch."

Umsetzbar und markttaugliche Konzepte

Ein weiterer Fokus der AGRAVIS liegt auf umsetzbaren und markttauglichen Konzepten, die gleichzeitig ökologische Wirkung entfalten wie zum Beispiel dem Bilanzierungstool für Treibhausgasemissionen, das in der Farmmanagement-Software Ackerprofi integriert ist. Das Tool ermöglicht den CO2-Fußabdruck von Ackerfrüchten zu erfassen und berücksichtigt dabei sämtliche Emissionen des landwirtschaftlichen Prozesses. Damit setzt die AGRAVIS praktische Zeichen für eine zukunftsfähige Landwirtschaft - technikgestützt, wirksam und wirtschaftlich tragfähig.

agrav.is/nachhaltigkeitsreport

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