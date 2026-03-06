EUconomy - Partnerships4Prosperity

Berufliche Bildung im Wandel: EU-Förderung stärkt junge Menschen in Brandenburg und Polen

Nowa Sól (PL) (ots)

Das Interreg-Projekt " Berufe im Wandel" modernisiert die berufliche Bildung beiderseits der deutsch-polnischen Grenze und zeigt, wie EU-Kohäsionspolitik junge Menschen gezielt auf die Arbeitswelt von morgen vorbereitet.

Wie kann berufliche Bildung mit Nachhaltigkeit, technologischer Transformation und Energiewende Schritt halten? Antworten liefert das Interreg-Projekt "Berufe im Wandel" (PL: Zawody w dobie przemian), das im Rahmen von EUconomy - Partnerships4Prosperity vorgestellt wird. Es steht exemplarisch für die Ziele der EU-Kohäsionspolitik: Regionale Zusammenarbeit stärken, Innovation fördern und Fachkräfte zukunftsfähig qualifizieren.

Gefördert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) unterstützt das Projekt die grenzüberschreitende Modernisierung der Berufsbildung in Brandenburg und der polnischen Woiwodschaft Lubuskie. Im Mittelpunkt stehen der Aufbau grenzübergreifender Kompetenzen, die Entwicklung moderner und resilienter Ausbildungsansätze sowie die Erarbeitung kopierbarer Pilotlösungen für Unterrichtsinhalte und nachhaltige Praxis in der Berufsbildung.

Nachhaltigkeit und Hightech im Fokus

Ein Schwerpunkt liegt auf nachhaltiger Entwicklung, insbesondere in Gastronomie und Hotellerie. In Workshops wie "Zero Waste" lernen Auszubildende, Ressourcen effizient einzusetzen und ökologische Verantwortung mit wirtschaftlichem Denken zu verbinden.

Darüber hinaus werden Zukunftsfelder wie Elektromobilität, Energiewende sowie Drohnen- und Robotertechnik praxisnah vermittelt. Gemeinsame Kurse, Studienreisen und Schulungen erweitern technische Kompetenzen und fördern Innovationsfähigkeit.

Grenzüberschreitende Partnerschaft auf Augenhöhe

Leadpartner ist das Centrum für Innovation und Technologie GmbH (Wirtschaftsförderung des Landkreises Spree-Neiße), Projektpartner der Landkreis Nowa Sól. Der enge Austausch zwischen Schulen, Lehrkräften und Auszubildenden stärkt interkulturelle Kompetenzen und schafft einen gemeinsamen europäischen Bildungsraum.

Über das Projekt

Das Projekt "EUconomy - Partnerships4Prosperity" stellt in multimedialen Content-Paketen über zwölf Monate hinweg EU-Initiativen aus Deutschland und den Nachbarländern Österreich, Polen, Tschechien, Dänemark und Frankreich vor. Die Inhalte beleuchten zentrale Themen wie Wirtschaft, Innovation, Nachhaltigkeit, berufliche Bildung und digitale Transformation und stehen Medien kostenlos zur Verfügung.

Das Projekt "EUconomy - Partnerships4Prosperity" erhält Fördermittel der Europäischen Kommission.

Original-Content von: EUconomy - Partnerships4Prosperity, übermittelt durch news aktuell