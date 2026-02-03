Diamant Software GmbH

Rainer Hehmann ist neuer CPO bei Diamant Software: Strategische Weiterentwicklung des Produktportfolios zur Vereinfachung der Arbeitswelten

Die Diamant Software GmbH, Spezialist für Rechnungswesen- und Controlling-Software, setzt ein Zeichen in Richtung Produkt-Marktführerschaft. Mit Rainer Hehmann verstärkt ein ausgewiesener und renommierter Experte für Cloud-Technologien und Produktinnovation das Führungsteam. Als Chief Product Officer (CPO) verantwortet Hehmann seit dem Jahreswechsel die strategische Weiterentwicklung des Produktportfolios und treibt die Vision eines KI-zentrischen, automatisierten Rechnungswesens und proaktiven Controllings voran.

Strategischer Fokus auf Innovation und spürbar verbesserte Arbeitswelten

Rainer Hehmann wechselt von der d.velop AG zu Diamant Software. Bei d.velop prägte Hehmann als langjähriger Director Product Management, CTO und Co-CEO die Entwicklung vom klassischen Dokumentenmanagement-Anbieter hin zu Europas führendem modernen SaaS- und Plattform-Anbieter für Dokumentenmanagement. Er gilt als treibende Kraft hinter technologischen Meilensteinen wie der Umstellung auf Multi-Tenancy Cloud-Architekturen und der frühen Integration von Generativer KI in Geschäftsprozesse.

Ein Kernpunkt seiner Strategie ist die konsequente Ausrichtung auf Innovationen, die den Arbeitsalltag in Finanzabteilungen stark vereinfachen. Dazu gehören insbesondere der Einsatz von Künstlicher Intelligenz zur Automatisierung von Buchungsprozessen, zur Ausweitung der Unterstützung in Planung und Controlling sowie der Ausbau der Konnektivität innerhalb von "Best-of-Breed"-Systemlandschaften in den Diamant-Zielmärkten.

Stimmen zur Personalie

"Wir freuen uns sehr, mit Rainer Hehmann einen CPO an Bord zu haben, der die Bedürfnisse des anspruchsvollen Mittelstands genau versteht und gleichzeitig die Innovationsfähigkeit besitzt, unser Produkt in die nächste Ära zu führen," erklärt Jan Semmerling, geschäftsführender Gesellschafter der Diamant Software. "Seine Erfahrung in der Skalierung von Cloud-Produkten und seine Leidenschaft für nutzerzentrierte Innovationen passen perfekt zu unserem Anspruch, das Rechnungswesen durch Intelligenz und Automatisierung entscheidend zu vereinfachen."

Rainer Hehmann ergänzt: "Diamant Software steht für anspruchsvolle Qualität und fachliche Tiefe. Mein Ziel ist es, diese Stärken mit einer agilen Innovationskultur zu verknüpfen. Wir bauen nicht nur Software - wir gestalten die Zukunft der Finanzarbeit. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team Produkte zu entwickeln, die durch Automatisierung und Benutzerfreundlichkeit begeistern."

Über Diamant Software GmbH

Diamant Software ist der Spezialist für digitalisierte und automatisierte Rechnungswesen- und Controlling-Software in mittelständisch geprägten Organisationen. Zahlreiche Unternehmen mit über 100.000 Anwendern aus allen Bereichen der Wirtschaft sowie Organisationen des Gesundheits- und Sozialwesens vertrauen auf die Lösungen des Bielefelder Unternehmens. Diamant Software verfolgt seit Gründung das Ziel, die Zukunft von Rechnungswesen-Software zu gestalten, indem sie fortschrittliche und innovative Lösungen anbietet. Hieran arbeiten mehr als 350 Mitarbeitende am Stammsitz in Bielefeld. Seit 2019 betreibt Diamant Software ein KI-Kompetenzzentrum in Darmstadt und ist Gründungsmitglied der Initiative des KI-Park e.V. zur Förderung von KI-Technologie und Anwendungen in Europa. www.diamant-software.de

