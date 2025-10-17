Diamant Software GmbH

KMU und non-Profit voranbringen: ISO-Gruppe und Diamant Software starten Partnerschaft

Bielefeld (ots)

Die ISO-Gruppe und Diamant Software bündeln ihre Kräfte, um die Digitalisierung von KMU und Non-Profit-Organisationen gezielt voranzutreiben. Mit ihrer neuen Partnerschaft setzen beide Unternehmen ein klares Zeichen: Zukunftsfähige Geschäftsprozesse brauchen starke Technologiepartner. Während Diamant Software für intelligente Lösungen im Rechnungswesen und Controlling steht, bringt die ISO-Gruppe umfassende IT-Expertise in Bereichen wie Hosting, KI-gestützte Digitalisierung und Softwareentwicklung ein.

Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung im Bereich Rechnungswesen und Controlling zählt Diamant Software zu den etablierten Anbietern intelligenter Software-Lösungen für anspruchsvolle Finanzprozesse. Die Kombination aus fachlicher und technologischer Expertise, anwenderorientierter Entwicklung und Fokus auf digitale Effizienz machen das Unternehmen zu einem zukunftsweisenden und verlässlichen Partner für die Weiterentwicklung moderner Geschäftsprozesse.

Die ISO-Gruppe ergänzt dieses Profil mit ihrer breiten technologischen Expertise in Bereichen wie Hosting und der Digitalisierung durch KI. Zahlreiche nationale und internationale Kunden vertrauen auf die Software-Lösungen und IT Services der ISO, darunter Flughäfen, Einrichtungen der Öffentlichen Verwaltung, die verarbeitende Industrie, Medizintechnik und Personaldienstleistungen. An mehreren Standorten in Deutschland sowie international steht die Unternehmensgruppe für exzellentes Projektmanagement, hohe Prozessqualität und zertifizierte Software-Entwicklung.

Die Partnerschaft zwischen der ISO-Gruppe und Diamant Software steht für:

Technologische Exzellenz durch integrierte Lösungen

Praxisnahe Digitalisierung von Geschäftsprozessen

Kundennähe und Umsetzungskompetenz auch bei komplexen Anforderungen

Ein besonderer Mehrwert für Kunden liegt dabei im sicheren Cloud-Betrieb: Hierbei übernimmt die ISO-Gruppe die Verantwortung für den gesamten Software-Betrieb, die Systemadministration sowie den IT Support und trägt damit maßgeblich zur spürbaren Entlastung ihrer Kunden bei. Diese können sich auf ihr Tagesgeschäft im Rechnungswesen und Controlling konzentrieren, während ihre Software-Lösung, Diamant/4, stets auf aktuellem Stand ist und in sicherem Betrieb läuft.

Britta Glatzel, Partnermanagerin der Diamant Software GmbH: "Mit der ISO-Gruppe haben wir einen starken Partner und erfahrenen Digitalisierungsexperten gewonnen, der unser Netzwerk ideal ergänzt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und darauf, gemeinsam innovative Lösungen mit echtem Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen."

Michael Blank, Bereichsleiter Projekt Innovationen der ISO Software Systeme GmbH: "Ich bin froh und glücklich, Diamant Software als neuen Partner gewonnen zu haben. Für uns ist die erfolgreiche Zusammenarbeit der Startpunkt für zahlreiche gemeinsame Projekte zur Digitalisierung im Mittelstand und im Non-Profit-Bereich."

Über die ISO-Gruppe

Seit der Gründung im Jahr 1979 hat sich die ISO-Gruppe als zukunftsorientierter und zuverlässiger Partner in der IT-Welt etabliert und ist heute ein internationaler IT-Dienstleister. Die ISO-Gruppe vereint unter ihrem Dach mehrere starke und innovative Unternehmen, die mit unterschiedlichen Technologien in vielfältigen Geschäftsfeldern tätig sind: von Luftfahrt und Automatisierung über Medizintechnik und Touristik bis hin zur Öffentlichen Verwaltung und Datenqualität.

Mit weltweit über 300 Kunden, rund 700 Mitarbeitenden und einem Umsatz von 160 Mio. Euro (2024) ist die ISO-Gruppe an mehreren Standorten in Deutschland sowie in Österreich, Polen und Kanada vertreten.

Die Unternehmen der ISO-Gruppe - ISO Software Systeme GmbH, ISO Travel Solutions GmbH, ISO Professional Services GmbH und ISO Public Services GmbH mit ihren Standorten in Nürnberg, Frankfurt am Main und München - sind nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert und unterstützen die UN Global Charta.

Weitere Informationen: www.iso-gruppe.com

Original-Content von: Diamant Software GmbH, übermittelt durch news aktuell