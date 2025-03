Diamant Software GmbH

Partnerschaft mit Blick in die Zukunft: Diamant Software erhält den Zuschlag für die Neuausrichtung des Konzernrechnungswesens der St. Franziskus-Stiftung Münster

Bild-Infos

Download

Bielefeld (ots)

Positive Neuigkeiten aus dem Krankenhausumfeld hört man dieser Tage selten. Anders bei der Franziskus Stiftung aus Münster. Der Träger wächst und expandiert. Nun müssen auch die buchhalterischen Prozesse den Schritt in die Zukunft mitgehen. Der richtige Partner hierfür ist nun gefunden. Die Diamant Software GmbH aus Bielefeld unterstützt die St. Franziskus-Stiftung Münster nachhaltig bei der Umsetzung der Digitalisierungs-Strategie im kaufmännischen Bereich.

Projekt Zukunft: Von Beginn an den Blick nach vorn

Von der ersten Kontaktaufnahme an entwickelte sich eine sehr gute Zusammenarbeit. Ein intensiver Ausschreibungsprozess und sorgfältige Verhandlungen führten schließlich zu einer Einigung für eine langfristige Partnerschaft. Das Projekt mit der St. Franziskus-Stiftung Münster ist eine Wachstums-Partnerschaft, die darauf abzielt, die internen Prozesse des kompletten Klinikkonzerns zu modernisieren und eine langfristige Grundlage für Wachstum und Effizienz zu schaffen. Wie bei jedem Projekt der Diamant Software wird größter Wert auf den persönlichen Kontakt gelegt. Laut Geschäftsführer Fabian Scarabis wird auch bei der Franziskus Stiftung hier angeknüpft: "Die Zusammenarbeit mit der St. Franziskus-Stiftung Münster zeigt uns, wie wichtig Vertrauen, eine hohe Fachkompetenz und nicht zuletzt Engagement sind. Wir sind stolz darauf, Teil dieser Wachstums-Partnerschaft zu sein und freuen uns auf die kommenden Jahre der Zusammenarbeit."

Cloud, Automatisierung und Künstliche Intelligenz

Gesundheitskonzerne setzen zunehmend auf zukunftsorientierte IT-Strategien - so auch die St. Franziskus-Stiftung Münster, die sich bewusst für eine vollständig cloudbasierte Lösung entschieden hat. Vorstand Dr. Nils Brüggemann stellt die gemeinsame Entwicklung in den Mittelpunkt: "Unsere Entscheidung für Diamant Software ist für uns eine langfristige Richtungsentscheidung. Diamant Software ist in der Branche in Sachen Automatisierung und Einsatz von Künstlicher Intelligenz ein führender Anbieter. Das wird uns erheblich weiterbringen - und es ist schon jetzt ersichtlich, dass die Software sich mit unseren Anforderungen weiterentwickeln wird."

Partnerschaften für optimale Integration

Partnerschaften sind ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensstrategie von Diamant Software. Durch die enge Zusammenarbeit mit langjährigen Partnern schafft Diamant Software leistungsstarke Schnittstellen, die eine nahtlose Integration des Rechnungswesens ermöglichen und erfüllt zudem jede erdenkliche Branchenanforderung. Die St. Franziskus-Stiftung Münster profitiert gleich von zwei großen Namen: Dedalus Healthcare und CONNEXT Communication. Erstere integriert das Diamant Rechnungswesen und Controlling in das Krankenhausinformationssystem ORBIS. Gerade für Klinikkonzerne wie die Franziskus Stiftung wird diese bidirektionale Anbindung von besonderer Bedeutung sein. Sie ermöglicht eine effiziente Digitalisierung und Automatisierung der Prozesse zwischen beiden Systemen und gewährleistet eine transparente und verlässliche Steuerung der Unternehmensdaten. Die Erfahrungen aus den zahlreichen bereits erfolgreichen ORBIS-Implementierungen zwischen Dedalus und Diamant Software, zeigen, wie gewinnbringend die Kombination der beiden Softwareprodukte für Kliniken ist.

Über die St. Franziskus-Stiftung Münster

Die St. Franziskus-Stiftung Münster zählt zu den größten konfessionellen Krankenhausgruppen Deutschlands. Die Stiftung trägt Verantwortung für derzeit 14 Krankenhäuser sowie zehn Behinderten- und Senioreneinrichtungen in den Ländern Nordrhein-Westfalen und Bremen. Darüber hinaus hält sie Beteiligungen u.a. an ambulanten Rehabilitationszentren, Pflegediensten und Hospizen. In den Einrichtungen der Franziskus Stiftung werden jährlich über 570.000 Menschen stationär und ambulant behandelt, in den Langzeiteinrichtungen etwa 1.000 Menschen betreut. Über 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen für kranke, behinderte und alte Menschen. Der Vorstand besteht aus Dr. rer. pol. Nils Brüggemann (Vorsitzender) und Dr. med. Ulrich Knopp. www.st-franziskus-stiftung.de

Über Diamant Software GmbH

Diamant Software ist der Spezialist für digitalisierte und automatisierte Rechnungswesen- und Controlling-Software, unter anderem im Gesundheits- und Sozialwesen. Zahlreiche Unternehmen mit über 100.000 Anwendern aus allen Bereichen der Wirtschaft sowie Organisationen des Gesundheits- und Sozialwesens vertrauen auf die Lösungen des Bielefelder Unternehmens. Diamant Software verfolgt seit Gründung das Ziel, die Zukunft von Rechnungswesen-Software zu gestalten, indem sie fortschrittliche und innovative Lösungen anbietet. Hieran arbeiten mehr als 320 Mitarbeitende am Stammsitz in Bielefeld. Seit 2019 betreibt Diamant Software ein KI-Kompetenzzentrum in Darmstadt und ist Gründungsmitglied der Initiative des KI-Park e.V. zur Förderung von KI-Technologie und Anwendungen in Europa. www.diamant-software.de

Original-Content von: Diamant Software GmbH, übermittelt durch news aktuell