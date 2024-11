RHÖN-KLINIKUM AG

Verantwortung und Ethik in der Patientenversorgung

Der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt hat ein Ethik-Komitee gegründet, das als wichtige Instanz in der ethischen Entscheidungsfindung dient. In zunehmend schwierigen Situationen, in denen ethische Fragen aufkommen, soll das Komitee den Behandelnden und Pflegenden beratend zur Seite stehen, um sowohl die medizinische Versorgung als auch die Rechte und Würde der Patientinnen und Patienten zu wahren.

Im Rahmen der modernen Medizin und der zunehmenden Alterung der Gesellschaft mit einer älteren, multimorbiden Patientengruppe treten immer häufiger ethische Entscheidungskonflikte auf. Diese betreffen vor allem schwierige Behandlungssituationen, in denen unklar ist, ob (intensiv-)medizinische Maßnahmen im Einklang mit den Wünschen der Patientinnen und Patienten stehen. Um solche Herausforderungen zu adressieren, hat der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt ein Klinisches Ethik-Komitee eingerichtet. Dieses Komitee soll künftig bei ethischen Fragestellungen im Klinikalltag beratend tätig werden und die Entscheidungsfindung in medizinischen Grenzsituationen unterstützen. Ziel ist es, ethische Grundsatzfragen zu klären, die Patientenversorgung nach höchsten ethischen Standards zu gewährleisten und den Dialog zwischen den behandelnden Teams der verschiedenen Fachabteilungen zu fördern.

"Mit der Gründung des Ethik-Komitees möchten wir ein Forum schaffen, in dem ethische Fragestellungen sensibel und interdisziplinär beraten werden können. Die Arbeit des Komitees ist entscheidend, um sicherzustellen, dass die heutzutage wichtige kritische Auseinandersetzung unseres täglichen Arbeitens und alle Entscheidungen, die das Leben von Patientinnen und Patienten betreffen, mit größtmöglicher Rücksichtnahme auf ihre persönlichen Werte und Wünsche getroffen werden", erklärt Prof. Dr. Sebastian Kerber, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Klinik für Kardiologie I am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt.

Ethik in der Praxis

Das Ethik-Komitee am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt bietet eine wertvolle Unterstützung bei komplexen ethischen Fragestellungen im Klinikalltag. Ein zentrales Anliegen des Komitees ist es, die Wünsche von Patientinnen und Patienten zu respektieren, auch wenn diese nicht mehr in der Lage sind, sich selbst zu äußern. Das Komitee agiert als beratendes Gremium und steht allen Klinikbereichen zur Verfügung. Mitarbeitende, sowohl ärztliches als auch nicht-ärztliches Personal, können das Ethik-Komitee zu ethischen Fragestellungen auf den Normalstationen hinzuziehen. Auf den Intensivstationen und Intermediate Care Stationen (IMC) erfolgt die Einberufung des Komitees durch Anträge aus mindestens zwei patientennahen Berufsgruppen (z. B. ärztlich, pflegerisch, therapeutisch). Das Votum des Ethik-Komitees stellt eine fundierte Handlungsempfehlung dar, die den Entscheidungsprozess unterstützt, jedoch nicht in die Behandlungshoheit der Fachabteilung eingreift.

Mit der Einrichtung des Ethik-Komitees geht der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt einen wichtigen Schritt in Richtung einer verantwortungsvolleren und reflektierteren Patientenversorgung. Es trägt damit auch zur Wahrung der medizinischen und sozialen Verantwortung im Gesundheitswesen bei. "Ethik im Gesundheitswesen ist eine unverzichtbare Grundlage für die Qualität unserer Arbeit. Durch die Gründung dieses Komitees schaffen wir eine Institution, die sicherstellt, dass wir auch in schwierigen Entscheidungssituationen die richtigen ethischen Weichen stellen", erklärt Hannah Gilles, Geschäftsführende Direktorin am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt.

Ein interdisziplinäres Team für komplexe ethische Fragestellungen

Das Ethik-Komitee am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt setzt sich aus fachübergreifenden Experten zusammen, die gemeinsam ethische Fragestellungen bewerten. Zum 01. September 2024 wurden als Mitglieder berufen: Dr. Martina Hautmann (Oberärztin, Klinik für Kardiologie I), Thomas Hart (Leitung Katholische Klinikseelsorge), Dr. Ute Hiby (Oberärztin, Ärztliche Leitung Palliativstation), Prof. Dr. Sebastian Kerber (Ärztlicher Direktor und Chefarzt, Klinik für Kardiologie I), Diana Kirchner (Stationsleitung Intensivstation), PD Dr. Max Kirmse (Geschäftsführender Oberarzt Intensivstation, Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin), Dr. univ. Aristides Lenos (Leitender Oberarzt, Klinik für Kardiochirurgie), Dr. Michael Schneider (Chefarzt, Zentrale Notaufnahme - Klinische Akut- und Notfallmedizin) und Dr. Volker Ziegler (Chefarzt, Klinik für neurologische Frührehabilitation und neurologische Intensivmedizin).

Der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt, einer von fünf Standorten der RHÖN-KLINIKUM AG, steht für eine sektorenübergreifende medizinische Versorgung im ländlichen Raum. Auf einem Klinikgelände verzahnt der Campus ambulante und stationäre Angebote mit einer Vielzahl medizinischer Service- und Vorsorgeleistungen, die bisher räumlich getrennt waren: niedergelassene Fachärzte, Kliniken unterschiedlicher Fachdisziplinen wie Herzmedizin, orthopädischer Chirurgie oder auch Neurologie arbeiten Hand in Hand mit der Pflege und der Rehabilitation zusammen. Die digitale Vernetzung aller am Behandlungsprozess beteiligten Akteure - mit innovativen IT-Lösungen und Kommunikationssystemen - ist dabei unverzichtbar. www.campus-nes.de

