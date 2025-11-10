Diamant Software GmbH

Diamant Software gewinnt mit Hg starken Partner für Innovation, Zukunftsinvestition und Wachstum

Nach 45 Jahren erfolgreicher Unternehmensgeschichte leitet Diamant Software ein neues Kapitel ein: Die Gründer- und Eigentümerfamilie Semmerling hat sich entschieden, mit Hg, dem größten europäischen Softwareinvestor, eine strategische Partnerschaft einzugehen. In diesem Zuge übernimmt Hg eine Mehrheitsbeteiligung. Peter und Jan Semmerling werden eng mit Hg zusammenarbeiten und bleiben weiterhin wesentliche Gesellschafter des Unternehmens.

Von der Gründeridee zum relevanten Player im Mittelstand

Diamant Software hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einem führenden Anbieter für Rechnungswesen- und Controllingsoftware entwickelt. Über 100.000 Anwenderinnen und Anwender in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertrauen auf die Lösungen aus Bielefeld. Mit einem Jahresumsatz von über 60 Millionen Euro und einer klaren Spezialisierung auf anspruchsvolle mittelständische Unternehmen steht das Unternehmen für Qualität, Innovation, besondere Kundennähe und gute persönliche Beziehungen.

Der Einstieg von Hg eröffnet künftig neue Perspektiven: Ziel ist es, die erfolgreiche Entwicklung fortzuführen, die Innovationskraft zu steigern und das Wachstum zu beschleunigen. "Wir bleiben der Spezialist für Rechnungswesen und Controlling. Mehr noch: Wir wollen die Nummer 1 für erstklassige Softwarelösungen in unseren Zielsegmenten des anspruchsvollen Mittelstands werden. Hg teilt diese Vision und bringt mit seinem Netzwerk aus Software- und Technologieexperten neue Impulse ein", so Peter Semmerling, Gründer des Unternehmens.

Investor erkennt die DNA von Diamant Software

Im Mittelpunkt der Partnerschaft steht die besondere Stärke von Diamant Software: eine hervorragende Reputation im Markt, eine gelebte Unternehmenskultur, spürbare Expertise im Rechnungswesen und Controlling sowie die Leidenschaft der Mitarbeitenden, für ihre Kunden die besten Lösungen zu entwickeln.

"Wir haben uns intensiv damit auseinandergesetzt, was für die nachhaltige erfolgreiche Positionierung von Diamant Software notwendig ist, für unsere Kunden wie für unsere Mitarbeitenden", erklärt Peter Semmerling. "Mit Hg haben wir einen Partner gefunden, der genau diese Stärken erkannt hat und gemeinsam mit uns die nächsten Schritte geht."

Antwort auf steigende Marktanforderungen

Die Anforderungen an Softwarelösungen wachsen: Geschwindigkeit, Innovationskraft und technologische Exzellenz sind entscheidend. Um diese Anforderungen auch in Zukunft erfüllen zu können, setzt Diamant Software auf die Unterstützung durch Hg. Geplant sind gezielte Investitionen in das Produktangebot, vor allem die Durchdringung mit Automatisierungsfunktionen durch KI und die schrittweise Verbreiterung des Produktangebotes im Kontext kaufmännischer Lösungen.

Kontinuität in der Geschäftsführung

Die Geschäftsleitung unterstützt diesen Zukunftsweg: Dr. Dirk Goldner, Fabian Scarabis, Dennis Heidemann und Susanne Krause-Hennemann führen das Unternehmen weiterhin mit Expertise und Leidenschaft. Damit sind operative Kontinuität und strategische Weiterentwicklung gleichermaßen gesichert. Für Kunden und Partner bleibt die bewährte Zusammenarbeit und die Verlässlichkeit in den persönlichen Beziehungen bestehen.

Stimmen zur Partnerschaft

Peter Semmerling, Gründer Diamant Software: "Seit über 45 Jahren steht Diamant Software für höchste Qualität, Innovationskraft und eine enge Partnerschaft mit unseren Kunden und Mitarbeitenden. Mit Hg haben wir einen langfristig orientierten Partner und echten Softwareexperten gefunden, der unsere Werte teilt und uns dabei unterstützt, die nächsten Schritte in der Entwicklung unseres Unternehmens zu gehen. Unsere Kunden, Partner und Mitarbeitenden können sich darauf verlassen, dass Kontinuität, Verlässlichkeit und Zukunftsfähigkeit weiterhin im Mittelpunkt unseres Handelns stehen."

Benedikt Joeris, Partner bei Hg: "Diamant Software ist ein exzellentes Beispiel für ein stark wachsendes deutsches Softwareunternehmen mit klarer technischer Differenzierung und tiefem Fachwissen im Rechnungswesen und Finanzcontrolling. Wir freuen uns, das Unternehmen und seine Mitarbeitenden in der nächsten Wachstumsphase zu begleiten und gemeinsam weiter in Innovation und erstklassigen Kundenservice zu investieren. Dabei bleibt der einzigartige Unternehmergeist von Diamant Software als Fundament erhalten."

Über Hg

Hg ist ein führender Investor in europäische und transatlantische Software- und Dienstleistungsunternehmen. Durch tiefgreifende Spezialisierung auf Geschäftskundensoftware in ausgewählten Fokussektoren wie Controlling und Rechnungswesen, ergänzt durch operativen Support, bietet Hg tatkräftige Unterstützung für Unternehmer und Manager, die ihr Geschäft skalieren möchten. Mit einem starken europäischen Netzwerk und einer Präsenz in Nordamerika unterstützt Hg mit 400 Mitarbeitenden und über $100 Milliarden an verwaltetem Vermögen ein Portfolio von mehr als 50 Unternehmen und einem Unternehmenswert von über $180 Milliarden, mit über 125.000 Mitarbeitenden und konstant wachsenden Umsätzen von mehr als 20% jährlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.hgcapital.com.

Über Diamant Software GmbH

Diamant Software ist der Spezialist für Rechnungswesen- und Controlling-Software in mittelständisch geprägten Organisationen. Zahlreiche Unternehmen mit über 100.000 Anwendern aus allen Bereichen der Wirtschaft sowie Organisationen des Gesundheits- und Sozialwesens vertrauen auf die Lösungen des Bielefelder Unternehmens. Diamant Software verfolgt seit Gründung das Ziel, die Zukunft von Rechnungswesen-Software zu gestalten, indem sie fortschrittliche und innovative Lösungen anbietet. Hieran arbeiten mehr als 300 Mitarbeitende am Stammsitz in Bielefeld. Seit 2019 betreibt Diamant Software ein KI-Kompetenzzentrum in Darmstadt und ist Gründungsmitglied der Initiative des KI-Park e.V. zur Förderung von KI-Technologie und Anwendungen in Europa. Weitere Informationen finden Sie unter www.diamant-software.de.

