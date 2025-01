BBG Entertainment

Die TV- und Radio-Legende Fritz Egner meldet sich zurück

München (ots)

Die TV- und Radio-Legende Fritz Egner startet mit seinem Instagram-Account "fritzegner.offical", einer neuen Version der "Quiz mit Fritz"-App und bei einem bundesweit empfangbaren Radiosender durch!

Seit seinem Abschied vom Bayerischen Rundfunk im Dezember hat Fritz Egner mit seinem Team intensiv an seiner Rückkehr gearbeitet - und zwar gleich auf mehreren Kanälen. "Seit meiner letzten Sendung im Dezember erhalte ich täglich Anfragen per Mail, per Brief und unterwegs bei meinen Lesungen, wann ich wieder auf Sendung gehe", verriet Fritz Egner. "Ich habe gute Nachrichten: Ich bin ab sofort wieder da für meine Fans über meinen brandneuen Instagram-Account fritzegner.official, ab Ende Februar gehe ich bei einer bundesweit empfangbaren Radiostation auf Sendung und ab März gibt es bei meiner App "Quiz mit Fritz" regelmäßig eine neue Rubrik mit mir auf Deutsch und erstmals auch auf Englisch."

Mit dem Account fritzegner.official wird Fritz Egner mehrmals pro Woche auf Instagram aktiv sein und Musik-Fans mit unterhaltsamen Anekdoten aus seiner fünfzigjährigen Laufbahn als Radio-Moderator und aktuellen News zu Hits und Stars unterhalten. Ab März wird er bei seiner Quiz-App "Quiz mit Fritz" auf Deutsch und Englisch präsent sein und mit den besten Spielern plaudern.

Last but not least wird Fritz Egner ab Ende Februar wieder auf Sendung gehen bei einem bundesweit empfangbaren Radiosender. Weitere Details werden in Kürze bekannt gegeben. Die brandneue Version von "Quiz mit Fritz" für iOS und Android ist ab sofort als Freemium-Version erhältlich. Die ersten 600 Fragen gibt es kostenlos, weitere Fragen kann man über In-App-Käufe erwerben (1.100 Fragen für 1,99 EUR bzw. alle 2.800 Fragen für 5,99 EUR).

Über Fritz Egner

Fritz Egner ist eine echte Legende in der deutschen TV- und Radiolandschaft. Seine Karriere begann 1974 beim US-Radiosender AFN. Nachdem er 1979 zum Bayerischen Rundfunk wechselte startete er zunächst als Radiomoderator und ab 1985 auch als TV-Moderator durch. "Dingsda" (ARD) holte in der Spitze bis zu 14 Mio. Zuschauer, auch spätere Sendungen wie "Versteckte Kamera" oder "WWW - Die Witzigsten Werbesports der Welt" für ZDF und SAT.1 wurden zu Quoten-Hits. Seine große Leidenschaft blieben aber immer das Radio und insbesondere die Musik. Bis Dezember 2024 moderierte er bei Bayern 1 die längst Kult gewordene Radiosendung "Fritz und Hits", in der er sein unerschöpflich anekdotisches Wissen über Musik und Musiker verrät. Fritz Egner hat alle wichtigen Musik-Künstler der letzten Dekaden persönlich getroffen und interviewt, die Highlights hat er in seiner reichen Biographie "Mein Leben zwischen Rhythm & Blues" zusammengetragen. Legendär ist Fritz Egners Platten- und CD-Sammlung mit über 50.000 Einzelstücken.

Über BBG Entertainment GmbH

BBG Entertainment ist ein Spieleentwickler und -Publisher mit Hauptsitz in München, Deutschland. Gründer und Mitarbeiter verfügen über eine einzigartige Erfahrung im Markt für Computer- und Mobilspiele und haben in über zwei Jahrzehnten ein bemerkenswertes, weltweites Netzwerk in der Games-Industrie aufgebaut und in den letzten Jahren ein beeindruckendes Retro-Spiele-Portfolio geschaffen. 2016 hat BBG Entertainment GmbH von der US Firma First Star Software Inc. alle Rechte an der legendären Marke Boulder Dash® gekauft. 2023 erwarb BBG Entertainment von Intellivision Entertainment LLC zwei weitere IP Klassiker: Shark! Shark! ® und Astrosmash®. Zum aktuellen Portfolio gehören Quiz mit Fritz® von Radiolegende Fritz Egner sowie Klassiker wie Boulder Dash®, Dynablaster®, Shark! Shark! ®, Astrosmash® und Einstein(TM) Brain Trainer für diverse Plattformen wie PC (Steam, Windows, Mac), Konsolen (Switch, Xbox) und Mobile (iOS und Android).

