Energy2market GmbH

e2m stellt Optimierungs-Tool auf der Biogas Convention vor - Neues Tool erleichtert Biogasanlagenbetreibern die Fahrplanoptimierung

Bild-Infos

Download

Leipzig (ots)

Dass Biogasanlagen in die Lücken der anderen erneuerbaren Energien springen können, haben sie in den letzten Jahren zur Genüge bewiesen. Jetzt gilt es diese Flexibilität noch besser zu nutzen. Der Ausbau dieser Fähigkeiten und die Optimierung der vorhandenen Flexibilität sichert langfristig die Zukunft der Branche. Um dies zu unterstützen, stellt der Marktführer Energy2market (e2m) seinen Kunden nun ein neues Online-Optimierungs-Tool zur Verfügung.

Ihren Wert für die Energiewende beweisen Anlagen, wenn sie ihr Potenzial mit zusätzlicher Fahrplanoptimierung in alle Richtungen ausschöpfen. Das ist nicht nur verantwortungsbewusst im Sinne der Energiewende, sondern auch wirtschaftlich sinnvoll. Im Schnitt um 0,7 ct gesteigerte Erlöse für die flexible Kilowattstunde (kWh) verspricht der Marktführer e2m, der aktuell 350 Biogasanlagen bei der Optimierung begleitet. Das neue Optimierungs-Tool hilft dabei den Betreibern, ihre Stromleistung möglichst exakt zu prognostizieren und fahrplantreu zu sein, denn das ist entscheidend für den wirtschaftlichen Erfolg.

Im Tool konfigurieren die Betreiber ihre Rahmenbedingungen, auf deren Basis die e2m automatisiert einen Fahrplan erstellt. "Dadurch entfällt für den Betreiber eine aufwändige Prognose. Die Rahmenbedingungen sind leichter definiert. Gasproduktion, Gasspeicher, Wärmeverpflichtungen, Pufferspeicher sowie Wirkungsgrad und Anspringverhalten der BHKW geben einen klaren Rahmen für die Flexibilität vor", sagt Klaus Anduschus, Leiter des Vertriebs Landwirtschaft bei der e2m, der das Tool mit seiner Fachexpertise maßgeblich mitentwickelt hat.

Auf Grundlage dieser Restriktionen ermittelt die e2m automatisiert die Zeiten, zu denen die Anlage nach ihren individuellen Bedingungen produzieren kann, und welche Stunden davon die profitabelsten sind. "Unser Fahrplan ist ein Vorschlag, den die Betreiber weiterhin kurzfristig anpassen können. Die Arbeitserleichterung bei der Prognose und Steuerung ist ein gutes Argument für viele Betreiber. Am wichtigsten für viele ist aber, dass sie selbst weiterhin die Kontrolle über die Anlage behalten", so Klaus Anduschus. Ist der Fahrplan final, steuert die e2m die BHKW automatisch.

Der Zwiespalt vieler Betreiber, wie sie die vorhandene Flexibilität tatsächlich einsetzen sollen, ist verständlich, denn Teillast-Fahrweisen und zu viele Starts machen aus betriebswirtschaftlicher Sicht keinen Sinn. Aus der Erfahrung der e2m ist oftmals die Verschiebung der gesamten Leistung in zwei Volllast-Blöcke an den Werktagen mit einer größtmöglichen Reduzierung der Einspeisung am Wochenende am lohnendsten. Dabei werden diese Blöcke - wenn vorteilhaft - mit den 4-Stunden-Vermarktungsscheiben der Regelenergievermarktung kombiniert, um auch in diesem Markt Geld zu verdienen.

Das Optimierungs-Tool wird zunächst ausschließlich den Betreibern in der Optimierung zugänglich sein. Ab Jahresanfang 2020 wird es schrittweise für alle Betreiber mit flexiblen Anlagen zur Verfügung gestellt werden.

Für Rückfragen und Bildwünsche wenden Sie sich bitte an:

Energy2market GmbH I Weißenfelser Str. 84 I D-04229 Leipzig

Michael R. Richter I Marketing & Kommunikation

Tel.: +49 341 230 28-238 I michael.richter@e2m.energy I

www.e2m.energy

Original-Content von: Energy2market GmbH, übermittelt durch news aktuell