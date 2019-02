ZDFinfo

ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 26. Februar 2019

Mainz (ots)

Woche 09/19 Mittwoch, 27.02. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.20 Der Kalif des Terrors - Abu Bakr al-Baghdadi 6.05 ZDFzoom Der Wahnsinn mit dem Weizen Die Folgen unserer Agrarpolitik Deutschland 2018 6.35 Rotes Gold - Die Geheimnisse der Tomatenindustrie Frankreich 2018 7.20 ZDFzoom Regional einkaufen - gute Idee oder Mogelpackung? Deutschland 2018 7.50 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie Tütensuppen, Kochschinken & Co. Deutschland 2019 8.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.35 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie Hackfleisch, Wackelpudding & Co. Deutschland 2019 9.20 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Das Grauen an der Themse Großbritannien 2017 10.05 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Die Whitechapel-Morde Großbritannien 2017 ( weiterer Ablauf ab 10.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 17.20 Wunder der Wissenschaft Rollende Spinnen und Seestern-Zerstörer Großbritannien 2017 18.05 Wunder der Wissenschaft Mysteriöse Klumpen und winkende Spinnen Großbritannien 2017 ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.10 ZDF-History Die Krake - Die Geschichte der Stasi Deutschland 2018 23.55 ZDF-History Götz George - Eine deutsche Filmlegende Deutschland 2018 0.40 heute journal 1.05 Mysterien des Weltalls Ankunft auf der Erde Mit Morgan Freeman USA 2010 1.50 Mysterien des Weltalls Ist Armut erblich? Mit Morgan Freeman USA 2014 2.35 Mysterien des Weltalls Gut gegen Böse Mit Morgan Freeman USA 2010 3.20 Wunder der Wissenschaft Rollende Spinnen und Seestern-Zerstörer Großbritannien 2017 4.05 Wunder der Wissenschaft Blutende Gletscher und Tattoos durch Blitze Großbritannien 2015 ( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell