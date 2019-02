ZDFinfo

ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 22. Februar 2019

Mainz (ots)

Woche 09/19 Samstag, 23.02. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.35 Indiens Superreiche - Zwischen Elend und Luxus Frankreich 2018 6.20 Liebe und Sex in Indien 7.20 Die neue Seidenstraße - Chinas Griff nach Westen Von China nach Pakistan China/Kambodscha/Pakistan 2018 8.05 Die neue Seidenstraße - Chinas Griff nach Westen Von Kirgisistan nach Duisburg Sri Lanka/Kirgisistan/Usbekistan/Oman/Frankreich 2018 8.50 makro: Seidenstraße 2.0 Deutschland 2018 9.20 Chinas einsame Söhne Die skurrilen Folgen der Ein-Kind-Politik 10.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 10.05 Mördern auf der Spur Tödliche Habgier Deutschland 2016 10.35 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Das Grauen an der Themse Großbritannien 2017 11.20 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Die Whitechapel-Morde Großbritannien 2017 ( weiterer Ablauf ab 12.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 18.05 Im Kugelhagel - Die wahre Geschichte von Bonnie und Clyde Großbritannien 2009 18.50 Lincolns letzter Tag - Präsidentenmord in Washington USA 2017 ( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 Mafia - Die Paten von Chicago Familienbande USA 2017 21.35 Mafia - Die Paten von Chicago Straßenkrieg USA 2017 22.15 Mafia - Die Paten von Chicago Valentinstag USA 2017 22.55 Mafia - Die Paten von New York Aufstieg des Lucky Luciano USA 2016 23.35 Mafia - Die Paten von New York Prohibition und Bandenkrieg USA 2016 0.15 Mafia - Die Paten von New York Fünf Familien USA 2016 0.55 Mafia - Die Paten von New York Der Staat schlägt zurück USA 2016 1.35 Mafia - Die Paten von New York Kampf um die Macht USA 2016 2.15 Mafia - Die Paten von New York Der Gangster-Krieg USA 2016 2.55 Mafia - Die Paten von New York Schmutzige Geschäfte USA 2016 3.35 Mafia - Die Paten von New York Das Sterben der Bosse USA 2016 ( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 4.55 heute-show Woche 09/19 Sonntag, 24.02. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.35 ZDF.reportage Die Wintercamper Ein Stellplatz zwischen Eis und Schnee Deutschland 2018 6.05 ZDF.reportage Sonne, Strand und Schwarzes Meer Schnäppchenurlaub in Bulgarien Deutschland 2018 6.35 ZDF.reportage Kreuzfahrt XXL Unterwegs auf dem größten Schiff der Welt Deutschland 2017 7.05 ZDF.reportage Kreuzfahrt XXL Freizeitstress in der Karibik Deutschland 2017 7.35 ZDFzeit AIDA oder TUI Cruises? Der Kreuzfahrt-Check Deutschland 2018 8.20 ZDF.reportage Schönheitskur für Queen Mary II Ein Kreuzfahrtschiff wird überholt Deutschland 2016 8.50 ZDF.reportage Abenteuer Donaukreuzfahrt Von Passau bis zum Eisernen Tor Deutschland 2019 9.20 ZDF.reportage Abenteuer Donaukreuzfahrt Vom Schwarzen Meer nach Budapest Deutschland 2019 9.53 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 9.55 Hitlers Vollstrecker - Das Volksgericht und der Widerstand Die Weiße Rose Deutschland 2010 10.40 Hitlers Vollstrecker - Das Volksgericht und der Widerstand Der 20.Juli 1944 Deutschland 2010 11.25 Verschleppt - Die Kinder des 20. Juli Deutschland 2018 12.10 Komplizen des Bösen 1918-1923: Die alten Kämpfer Deutschland 2017 12.55 Komplizen des Bösen 1923-1928: Der lange Weg zur Macht Deutschland 2017 13.40 Komplizen des Bösen 1929-1934: Nacht über Deutschland Deutschland 2017 14.25 Komplizen des Bösen 1933-1938: Faszination und Gewalt Deutschland 2017 15.10 Komplizen des Bösen 1935-1939: Scheinwelt auf dem Berghof Deutschland 2017 15.55 Komplizen des Bösen 1939-1941: Größenwahn und Illusion Deutschland 2017 16.40 Komplizen des Bösen 1939-1942: Heydrich und der Holocaust Deutschland 2017 17.25 Komplizen des Bösen 1942-1944: Der totale Krieg Deutschland 2017 18.10 Komplizen des Bösen 1944-1945: Verbrannte Erde Deutschland 2017 18.55 Komplizen des Bösen 1945: Das Ende Deutschland 2017 ( weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 2.10 ZDF-History Organisation "Werwolf" - Hitlers letztes Aufgebot Deutschland 2012 2.50 ZDFzeit Die Verbrechen der Befreier Amerikas dunkle Geheimnisse im Zweiten Weltkrieg Deutschland/USA 2015 3.35 ZDFzeit Die Suche nach Hitlers Volk (1) Deutschlandreise '45 Deutschland 2015 4.20 ZDFzeit Die Suche nach Hitlers Volk (2) Deutschlandreise '45 Deutschland 2015 Woche 09/19 Montag, 25.02. Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 5.05 Komplizen des Bösen 1918-1923: Die alten Kämpfer Deutschland 2017 ( weiterer Ablauf ab 5.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 Mafia - Die Paten von Chicago Ein neuer Anfang USA 2017 21.35 Mafia - Die Paten von Chicago Stadt der Sünde USA 2017 22.15 Mafia - Die Paten von Chicago Vermächtnis USA 2017 22.55 Sündenbabel Berlin Mörder, Opfer und Ermittler 23.40 Sündenbabel Berlin Drogen, Sex und schwere Jungs 0.20 heute journal 0.50 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Karte der Wikinger Großbritannien 2012 1.35 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Mythos El Dorado Großbritannien 2012 2.20 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Im Zeichen der Sphinx Großbritannien 2012 3.05 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Grabtuch von Turin Großbritannien 2012 3.50 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte War Jesus verheiratet? Großbritannien 2012 4.35 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die zehn Plagen Großbritannien 2017

