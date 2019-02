ZDFinfo

"Mafia - Die Paten von Chicago": Vier Filme der Doku-Reihe in ZDFinfo

Mainz

Die zweite Staffel der Doku-Reihe "Mafia" zeigt den Aufstieg eines großen Gangster-Syndikats in Chicago. Ein Mann sollte dabei schon bald als lebende Legende gelten: Al Capone. Vier neue Filme beleuchten am Montag, 25. Februar 2019, ab 20.15 Uhr den Fall des damals einflussreichsten Verbrechers der USA.

Den Beginn macht um 20.15 Uhr der Film "Entscheidung", der zeigt, wie Prohibitionsagent Eliot Ness sich an Al Capones Fersen heftete, um ihn wegen Alkoholschmuggels zu Fall zu bringen. Dennoch war es schließlich die Steuerfahndung, die Capone hinter Gitter brachte. Als er in ein Hochsicherheitsgefängnis verlegt wurde, musste er um seine Macht fürchten.

"Ein neuer Anfang" thematisiert um 21.00 Uhr Capones vorzeitige Entlassung aus dem Gefängnis im Jahr 1939. Doch da er schwer erkrankt war, lastete die Verantwortung nun auf den Schultern von Tony Accardo und Paul Ricca. Sie expandierten die Chicagoer Mafia nach Las Vegas. Um 21.45 Uhr beschäftigt sich "Stadt der Sünde" mit dem Einstieg ins Spielerparadies: Obwohl sich Las Vegas bereits in Händen der New Yorker Mafia befand, kam es zu einer gut organisierten Partnerschaft.

"Vermächtnis", der letzte Teil der Reihe, dreht sich um 22.30 Uhr um Tony Accardos Rückzug als Boss der Chicagoer Mafia. Anfang der 1960er Jahre setzte er sich zur Ruhe. Dennoch blieb er als "Consigliere" ein wichtiger Berater der Mafia.

Direkt im Anschluss wiederholt ZDFinfo ab 0.00 Uhr mit "Al Capones erster Mord" (0.00 Uhr), "Familienbande" (0.45 Uhr), "Straßenkrieg" (1.30 Uhr) und "Valentinstag" (2.15 Uhr) die ersten vier Teile der Staffel. Alle acht Folgen zeigt ZDFinfo erneut am Montag, 4. März 2019, ab 10.15 Uhr. Die acht Teile der ersten Staffel "Mafia - Die Paten von New York" zeigt ZDFinfo bereits am Samstag, 23. Februar 2018, ab 23.15 Uhr.

