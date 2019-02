ZDFinfo

Woche 09/19 Dienstag, 26.02. Bitte Programmänderung, neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.20 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis von Petra Großbritannien 2017 6.05 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Karte der Wikinger Großbritannien 2012 "Die Welt der Antike: Mythos Alexander der Große" um 6.15 Uhr entfällt 6.50 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Mythos El Dorado Großbritannien 2012 7.35 ZDF-History Die Ritter - Mythos und Wahrheit Deutschland 2018 8.23 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.25 ZDF-History Große Kriminalfälle - Dem Täter auf der Spur Deutschland 2018 8.55 Giftmördern auf der Spur - Siegeszug der Gerichtsmedizin USA 2017 10.25 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Wenn Frauen töten: Marianne Bachmeier Deutschland 2016 11.10 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Die Lust am Töten: Jürgen Bartsch Deutschland 2016 11.55 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Mord ohne Gewissen: Der St. Pauli-Killer Deutschland 2016 12.40 ZDF-History Die Traumfabrik und die Macht - Hollywood und die Politik Deutschland 2019 ( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Terra X Die Welt der Ritter Die Letzten ihrer Art 22.25 Mysterien des Mittelalters Die Schlacht am Jordan Großbritannien 2017 23.10 Mysterien des Mittelalters Die Totenschädel von Dornach Großbritannien 2017 23.55 Mysterien des Mittelalters Italiens Warlords Großbritannien 2017 0.40 Der neue Kalte Krieg - Mehr Atomwaffen für Europa? 1.25 Putin und die Mafia 2.10 Putins Männer fürs Grobe - Spezialeinheiten in Russland 2.55 Öl, Macht und Religion - Saudi-Arabien und der Iran Alte Rivalen USA 2018 4.40 Öl, Macht und Religion - Saudi-Arabien und der Iran Neue Kriege USA 2018 Woche 10/19 Mittwoch, 06.03. Bitte Programmänderung beachten: 5.30 ZDF-History Mielkes Menschenjäger - Kidnapper im Auftrag der Stasi Deutschland 2010 "ZDF-History: Narrenrepublik Deutschland - Die Geschichte des Karnevals" entfällt ( weiterer Ablauf ab 6.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten: 13.00 Alles anders auf dem Land Eine Reise durch die Provinz Deutschland 2017 "ZDF.reportage: Miet-Wahnsinn in Deutschland - Ist Wohnen unbezahlbar?" entfällt 13.45 Frontal 21-Dokumentation Teurer Wohnen Der Kampf um bezahlbare Mieten Deutschland 2018 14.30 Albtraum Wohnen Abriss, Rauswurf, Mieter in Not Deutschland 2018 15.15 Albtraum Wohnen Makler-Abzocke, Baupfusch und Horrormieten Deutschland 2017 16.00 ZDFzeit Das verdient Deutschland Der große Gehälter-Vergleich Deutschland 2018 16.45 ZDFzeit Arme Stadt, reiche Stadt Wo die Armut wohnt Deutschland 2019 17.30 Frontal 21-Dokumentation Stadt, Land, Schluss? Heimat zwischen Wut und Wandel Deutschland 2018 18.15 ZDF.reportage Schwarzkittelalarm Wildschweine im Küstenland Deutschland 2019 ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )

