Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

baua: Aktuell zum Arbeits- und Forschungsprogramm 2026-2029

Fünf strategische Handlungsfelder strukturieren die Arbeitsschwerpunkte und Forschungsaktivitäten

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Dortmund (ots)

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) stellt in der aktuellen Ausgabe der baua: Aktuell ihr neues Arbeits- und Forschungsprogramm für die Jahre 2026 bis 2029 vor. Darin definiert sie einen strategischen Rahmen für ihre Arbeitsschwerpunkte und Aktivitäten: von Regulierung und Politikberatung über Forschung und Entwicklung bis hin zum Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in Praxis, Fachcommunity und Öffentlichkeit.

Das Programm wird erstmals durch fünf zentrale strategische Handlungsfelder strukturiert: "Veränderungen der Arbeitswelt systematisch erfassen und bewerten" (Handlungsfeld A), "Anwendungssicherheit und Gebrauchstauglichkeit gewährleisten" (B), "Arbeitssysteme menschengerecht gestalten" (C), "NHandlungsGesundheit und Arbeitsfähigkeit erhalten und fördern" (D) sowie "Instrumente weiterentwickeln und Wissen vermitteln" (E). Neben einer allgemeinen Einordnung des Programms werden in der aktuellen Ausgabe die einzelnen Handlungsfelder detaillierter vorgestellt.

Jedes Handlungsfeld wird anhand eines ausgewählten Projektes näher erläutert. So wird im Handlungsfeld "Gesundheit und Arbeitsfähigkeit erhalten und fördern" das Thema "Stay at Work" vertieft: Rund zwei Drittel aller Beschäftigten gehen ihrer Arbeit trotz gesundheitlicher Beeinträchtigungen nach. Vor diesem Hintergrund gewinnen betriebliche Maßnahmen, die den Verbleib im Erwerbsleben unterstützen, zunehmend an Bedeutung. Auf Basis verschiedener Studien zeigt die BAuA, unter welchen Bedingungen Arbeitsfähigkeit erhalten bleibt und wie betriebliche Prävention wirksam gestaltet werden kann.

Zudem informiert die Ausgabe 1-2026 über die stark nachgefragten Online-Veranstaltungen "Dresdner Treffpunkt", die Strategie der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz für die Jahre 2025 - 2034 sowie die Entwicklung einer neuen Ausstellung der DASA Arbeitswelt Ausstellung zum Thema Schlaf.

Die baua: Aktuell 1-2026 "Strategische Handlungsfelder des Arbeits- und Forschungsprogramm 2026-2029" - jetzt im neuen Design - gibt es kostenfrei als PDF zum Herunterladen auf der Internetseite der BAuA unter www.baua.de/publikationen.

Forschung für Arbeit und Gesundheit

Die BAuA ist eine Ressortforschungseinrichtung im Geschäftsbereich des BMAS. Sie betreibt Forschung, berät die Politik und fördert den Wissenstransfer im Themenfeld Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Zudem erfüllt die Einrichtung hoheitliche Aufgaben im Chemikalienrecht und bei der Produktsicherheit. An den Standorten Dortmund, Berlin und Dresden arbeiten rund 750 Beschäftigte.

www.baua.de

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