Bad Reichenhaller

Tradition mit Zukunft: Wie die Salzmarke Bad Reichenhaller altes Handwerk weiterführt

Bad Reichenhall (ots)

In einer Welt geprägt von Schnelllebigkeit und Effizienz setzen namhafte Marken wie Bad Reichenhaller bewusst auf einen Gegentrend. Ein eindrucksvolles Beispiel ist das Wiederaufleben des traditionellen Salzsiedens.

Bei ihren Premiumprodukten vertraut Bad Reichenhaller auf regionale Manufakturarbeit und traditionelles Handwerk. Für den anspruchsvollen Herstellungsprozess wird die Natursole in offenen Pfannen langsam erhitzt, bis Salz kristallisiert. Anschließend werden die zarten Salzkristalle aufwändig von Hand geschöpft und schonend an der Luft getrocknet. Echte Handarbeit benötigt Zeit, erfahrene Mitarbeiter und eine freie Siedepfanne - entsprechend rar sind die hergestellten Mengen der kostbaren Salzspezialität.

Da die Sole in den bayerischen Alpen gewonnen wird und der Herstellungsprozess, dem eines klassischen Fleur de Sel Meersalz gleicht, nennt Bad Reichenhaller seine Produktlinie "Fleur de Sel der Alpen".

Doch warum setzen große Marken wie Bad Reichenhaller auf traditionelles Handwerk? Die Antwort liegt im Geschmack. Zurückzuführen sind die knusprigen, zarten Salzkristalle auf den Entstehungsprozess, der sich bewusst Zeit nimmt. Hierdurch erhalten die Salzblüten eine spannende Konsistenz und besondere Haptik - ganz anders als bei feinem rieselfähigem Salz. Tipp: Über das servierfertige Gericht gestreut, bleiben die Bad Reichenhaller Salzblüten in ihrer Struktur erhalten, entfalten ihren vollen Geschmack und sorgen für einen leichten Crunch beim Essen.

Das "Fleur de Sel der Alpen" erfüllt die Kundenwünsche nach Qualität, Regionalität und Authentizität. Wie wäre es, diese Salzspezialitäten gleich in einem leckeren Rezept auszuprobieren? Bad Reichenhaller hat für Sie köstliche Rezeptideen wie zum Beispiel Alpenblüten-Fettuccine a la Alfredo oder Bayerische Tapas zusammengestellt.

Die Salzblüten werden ohne Zusätze und ohne Trennmittel hergestellt. Veredelt werden sie ausschließlich mit ausgewählten Kräutern, Gewürzen und Blüten in Bio-Qualität. So entstehen fünf außergewöhnliche Geschmacksrichtungen: Alpenblüten, Bergkräuter, Brotzeit, Chili sowie Steak & Grill.

Das Bad Reichenhaller "Fleur de Sel der Alpen" finden Sie im ausgewählten Lebensmitteleinzelhandel und online unter: www.bad-reichenhaller-shop.de.

Original-Content von: Bad Reichenhaller