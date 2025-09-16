Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen

"Apotheken-Favoriten 2025": Apotheken Umschau erneut auf Platz 1

Bild-Infos

Download

Düsseldorf/Baierbrunn (ots)

Zum zehnten Mal bestätigen Apotheker:innen die Apotheken Umschau als stärkstes Kundenmagazin in deutschen Offizinen

Auf der expopharm, Europas größtem Branchentreff für den Apotheken- und Pharmamarkt, wurde die Apotheken Umschau heute als Siegerin der "Favoriten-Studie 2025" in der Kategorie Kundenzeitschriften ausgezeichnet. Damit erhält das Gesundheitsmagazin aus dem Wort & Bild Verlag die renommierte Auszeichnung bereits zum zehnten Mal - ein deutliches Signal für die enge Verbindung zwischen den Apotheken und der Redaktion. Grundlage der Preisvergabe ist eine Befragung von mehr als 500 Apotheker:innen in ganz Deutschland.

Zehn Auszeichnungen - eine Bestätigung für Qualität und Vertrauen

"Zum zehnten Mal zur Nummer 1 gewählt zu werden, ist ein eindrucksvolles Zeichen des Vertrauens", so der Geschäftsführer des Wort & Bild Verlags, Jan Wagner. "Die Auszeichnung zeigt uns, wie sehr die Apotheken die Apotheken Umschau als wirksames Kundenbindungsinstrument schätzen. Das ist für uns Ansporn, unsere Partner:innen im Apothekenalltag weiterhin bestmöglich zu unterstützen."

Auch die Redaktion freut sich über die wiederholte Anerkennung: "Dass wir für unsere evidenzbasierten und verständlich aufbereiteten Gesundheitsinformationen ausgezeichnet werden, macht uns besonders stolz", so Tina Haase, Mitglied der Chefredaktion der Apotheken Umschau, die den Preis in Düsseldorf entgegennahm. "Das motiviert unser gesamtes Team, auch künftig unabhängigen Journalismus mit echtem Mehrwert für Apotheker:innen und ihre Kund:innen zu leisten."

Über die Studie

Die Favoriten-Studie wird jährlich von der Fachzeitschrift "Die erfolgreiche Apotheke" in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Apothekenportal (DAP) und dem Marktforschungsinstitut IQVIA durchgeführt. Zwischen Juni und Juli 2025 nahmen mehr als 500 Apothekeninhaber:innen sowie -filialleiter:innen an der Befragung teil. Im Mittelpunkt stand die Bewertung von Partnern der Apothekenbranche - von Dienstleistern über Hersteller bis hin zu Kundenmagazinen. Die Ergebnisse geben ein aktuelles Bild, welche Unternehmen sich im Apothekenalltag besonders bewähren.

Preisverleihung auf der expopharm

Überreicht wurde die Auszeichnung am 16. September 2025 im CCD Congress Center Düsseldorf. Die erneute Spitzenplatzierung unterstreicht die enge Partnerschaft zwischen dem Wort & Bild Verlag und den Apotheken vor Ort - und zeigt, wie sehr fundierte Gesundheitsinformationen als Unterstützung im Apothekenalltag geschätzt werden.

Wer mit den Macher:innen der Apotheken Umschau ins Gespräch kommen möchte, trifft sie in Stand: 3 - A31

Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen, übermittelt durch news aktuell