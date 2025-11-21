Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Blicke auf Bewerbungsgespräche

Neue Fotoausstellung in der DASA

Frank Schinski richtet seine Kamera auf Situationen, in denen Menschen sich präsentieren: auf Jobmessen, bei Bewerbungsgesprächen, Castings und in Assessment-Centern. Ab 21. November zeigt die DASA Arbeitswelt Ausstellung hierzu eine neue Fotoausstellung.

In "Aiming High" fotografiert Frank Schinski unterschiedliche Bewerbungsprozesse in Europa. Mit den in der DASA gezeigten Werken gelingen ihm sensible Beobachtungen zwischen den Erwartungen der Beteiligten, einer scheinbaren Choreografie im Ablauf und unausgesprochenen Ritualen der Arbeitswelt.

Der gelernte Maurer und ausgebildete Fotojournalist befasst sich bereits viele Jahre mit Themen im Arbeitskontext. Er komponiert seine Aufnahmen präzise, mit feinem Gespür für Licht und Farbe. Er zeigt Menschen in Warteschlangen vor Fahrstühlen, zurechtgemachte "Konkurrentinnen" im Wartebereich oder uniformierte Bewerber in standardisierten Räumen. Hierbei sucht er mit scharfem Blick nach dem Nicht-Sichtbaren: nach Verhaltenskontrolle, Disziplin, Optimierung und Selbstdarstellung in Zeiten einer durchdigitalisierten Arbeitswelt, in der der Mensch sich um einen Platz in diesem System bewirbt. Die DASA präsentiert rund 170 Bilder in der Ausstellung, darunter eine Serie von Kleinformaten, ca. 40 einzeln gehängte Fotografien sowie eine Medieninstallation mit vier großformatigen Projektionen.

Frank Schinski wurde 1975 in Prenzlau geboren. Nach mehrjähriger Arbeit auf dem Bau studierte er an der Fachhochschule Hannover Fotografie. Seit 2009 gehört er zum Berliner Fotografenkollektiv "OSTKREUZ". Er ist regelmäßig in Ausstellungen zu sehen und arbeitet für internationale Magazine und Wirtschaftsunternehmen sowie an freien Projekten. Mehr zu Frank Schinski unter https://www.frankschinski.de

Die Ausstellung "Aiming High" ist vom 21. November bis zum 31. März 2026 in der DASA Arbeitswelt Ausstellung zu den Öffnungszeiten (Mo-Fr: 9-17 Uhr, Sa/So: 10-18 Uhr) zu sehen. Der Eintritt ist im DASA-Ticket (Standard: 6 EUR) enthalten.

