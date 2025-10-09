Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Neue Sonderausstellung in der DASA Arbeitswelt Ausstellung

"Feuer" zeigt Faszination und Gefahr

Es wird heiß: Die DASA Arbeitswelt Ausstellung zeigt ab dem 10. Oktober eine neue Sonderausstellung zu Faszination und Gefahr von Feuer. Die in vielen Teilen interaktive Schau aus der "Cité des sciences et de l'industrie" in Paris widmet sich einem der ältesten und faszinierendsten Themen der Menschheitsgeschichte. Es geht auf rund 800 Quadratmetern um die Besonderheiten und die Beherrschung des Feuers sowie um Menschen, die täglich mit ihm zu tun haben.

Die zwei Seiten der Flammen

Feuer ist faszinierend. Wir assoziieren Wärme und Gemütlichkeit oder Technik, Erfindergeist und Fortschritt. Feuer ist aber ebenso beängstigend. Verheerende Brände zerstören Häuser, Stadtviertel oder Wälder. Wer mit dem Feuer spielt, kann in brenzlige Situationen kommen. Daher markiert der sichere Umgang mit dem Feuer einen monumentalen Meilenstein. Anhand von drei großen Ausstellungsbereichen zeigt die Ausstellung zentrale Aspekte der Feuernutzung. Ziel ist es, auf die kulturelle Bedeutung des Feuers aufmerksam zu machen und zugleich mehr über vorbeugende Maßnahmen zu informieren.

Feuer zähmen, verstehen und löschen

Die Ausstellung beginnt in der Vorgeschichte. Vor rund 400.000 Jahren haben die Menschen gelernt, Feuer in ihren Alltag zu holen und es für ihre Zwecke zu nutzen. Im Abschnitt "Das Feuer bändigen" stehen Riten und Feierlichkeiten sowie erste Verwendungen des Feuers im Mittelpunkt.

Doch was ist Feuer eigentlich? Die Ausstellungsgäste können "Feuer verstehen" lernen. Dazu entdecken sie seine physikalischen und chemischen Eigenschaften sowie die wissenschaftliche, industrielle oder gar kriegerische Nutzung. Die Kehrseite seines jahrtausendelangen Einsatzes ist das massive Verbrennen von Rohstoffen, die heute erheblich zum globalen Klimawandel beitragen.

Wenn Brände außer Kontrolle geraten, kämpfen Menschen darum, die Macht über die Flammen zurückzugewinnen. Außerdem spielt der Brandschutz in der Ausstellung eine große Rolle. Wie man Brände verhindert und sich im Fall des Feuers schützt, wird spielerisch vermittelt. Anhand von interaktiven Stationen, Medien und Objekten sind Kinder ab acht Jahren und alle Interessierten noch bis zum 2. August 2026 eingeladen, in der DASA auf die heiße Spur des Feuers zu kommen. Ergänzend bietet die Dauerausstellung in der Stahlhalle sinnliche Einblicke in die Welt der Feuerwehr.

"Feuer" ist zu den Öffnungszeiten (Montag-Freitag 9-17 Uhr, Wochenende 10-18 Uhr) zu sehen und im DASA-Eintritt (Ticket 6 EUR, Familienkarte 9 EUR) enthalten.

AUF EINEN BLICK

Eine Ausstellung der Cité des sciences et de l'industrie in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Paris

Lokale Kooperationspartner:

Feuerwehr Dortmund

Feuerwehr Witten

Laufzeit: 10.10.25-02.08.26

Darum geht´s:

In dieser interaktiven Ausstellung zum Feuer geht es um die Geschichte seiner Bändigung, seine Besonderheiten und um Menschen, die täglich mit ihm zu tun haben. Die Ausstellung eignet sich für Kinder ab 8 Jahren.

Themenbereiche

Das Feuer bändigen

Das Feuer verstehen

Brände bekämpfen

Zusatzangebote

Familiengerechte Führung durch die Ausstellung & Familienspur

Workshop "Achtung, Feuer" für Schulen

Aktionen zum Notruftag

Informationsveranstaltung zum brandsicheren Zuhause

Führung durch den Befehlsbunker Ruhrallee

Räucherkurs

Dauerausstellung DASA zum Brandschutz mit Vorführungen

Besuchsinfos

DASA Arbeitswelt Ausstellung

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Friedrich-Henkel-Weg 1-25

44149 Dortmund

Information und Buchungen

DASA-Besuchsservice

Telefon 0231.9071-2645

besucherdienst-dasa@baua.bund.de

Servicezeiten: Mo-Fr: 07.30-16.30 Uhr

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag 9-17 Uhr

Samstag und Sonntag 10-18 Uhr

Eintritt

Erwachsene 6 EUR, Kinder und Schüler*innen bis 18 frei

Gastronomie

Neu eröffnetes Besucher-Restaurant mit frisch zubereiteten typischen und internationale Gerichten, einer Salat- und Dessertbar sowie einem umfangreichen

Getränkeangebot

