Schweißen im Stahlbau: Gesundheit gezielt schützen/ BAuA veröffentlicht kompakte Handlungshilfe für die betriebsärztliche Praxis

Schweißtechnische Arbeiten im Stahlbau stellen hohe Anforderungen an den Arbeitsschutz, da sie mit vielfältigen gesundheitlichen Risiken einhergehen. Um Betriebe und Fachleute dabei zu unterstützen, diesen Herausforderungen wirksam zu begegnen, hat die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) eine neue Broschüre veröffentlicht: "Schweißen im Stahlbau - Spartenbezogene Handlungshilfe für Betriebsärztinnen und Betriebsärzte".

Die Broschüre bietet einen kompakten, praxisnahen Einstieg in das komplexe Themenfeld des Schweißens im Stahlbau. Sie erläutert die Zusammenhänge zwischen Schweißprozessen und gesundheitlichen Auswirkungen, beschreibt typische Gefährdungen und fasst die wichtigsten arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen, von Gesetzen und Verordnungen bis zu technischen Regeln, übersichtlich zusammen.

Im Mittelpunkt stehen drei zentrale Handlungsfelder der arbeitsmedizinischen Betreuung: die Erkundung der betrieblichen Bedingungen durch Begehungen und Gespräche, die fachkundige Beratung zur Gefährdungsbeurteilung, Unterweisung und Auswahl geeigneter Schutzmaßnahmen sowie die arbeitsmedizinische Vorsorge. Ergänzende Checklisten unterstützen Betriebsärztinnen und -ärzte bei der praktischen Umsetzung.

Die Handlungshilfe richtet sich gleichzeitig an alle, die im Arbeitsschutz Verantwortung tragen - von Betriebsärztinnen und -ärzten über Fachkräfte für Arbeitssicherheit bis hin zu Arbeitgeberinnen, Arbeitgebern und Beschäftigten. Sie bietet praxisnahe Orientierung und wertvolle Unterstützung, um das gemeinsame Ziel zu verwirklichen: sicher schweißen und gesund arbeiten.

Die baua: Praxis "Schweißen im Stahlbau - Spartenbezogene Handlungshilfe für Betriebsärztinnen und Betriebsärzte" kann als PDF von der Internetseite der BAuA heruntergeladen werden: www.baua.de/publikationen.

Original-Content von: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, übermittelt durch news aktuell