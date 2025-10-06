ISS Software GmbH

VZ VersicherungsPool stellt auf WINSURE .NET um

Hamburg (ots)

ISS Software GmbH schließt IT-Migration an einem Wochenende erfolgreich ab.

Die VZ VersicherungsPool AG hat ihr zentrales Bestandsführungssystem auf die neue Version WINSURE .NET umgestellt. Die Migration erfolgte ebenfalls durch die ISS Software GmbH, einem Tochterunternehmen der Management- und Technologieberatung Sopra Steria, innerhalb eines einzigen Wochenendes. Der Geschäftsbetrieb blieb während der Umstellung uneingeschränkt erhalten.

Die VZ VersicherungsPool AG ist Teil der Schweizer VZ Gruppe, die in der Schweiz, Deutschland und England Kunden unter anderem in den Bereichen Ruhestandsplanung, Vermögensverwaltung und Versicherungen betreut. Seit 2014 setzt das Unternehmen die Softwarelösung WINSURE der ISS Software GmbH ein, genauso wie 30 weitere Versicherer in Europa. Die Umstellung auf WINSURE .NET wurde notwendig, um gestiegene Anforderungen im Zuge des Unternehmenswachstums abzubilden und die Effizienz interner Prozesse zu erhöhen.

Durch die Migration wurden darüber hinaus neue technische und prozessuale Grundlagen geschaffen, um den Kundenservice weiter zu verbessern und künftige Anforderungen zügig umzusetzen.

"Die Umstellung auf WINSURE .NET markiert einen Meilenstein in unserer digitalen Transformation. Dank der stets zielorientierten und konstruktiven Zusammenarbeit mit ISS Software GmbH verfügen wir nun über eine moderne technologische Basis, welche uns ermöglicht, das zukünftige Wachstum mit Effizienz und hoher Qualität zu bewältigen" erläutert Jan Theiler, Geschäftsführer VZ VersicherungsPool AG.

"Die erfolgreiche Migration auf WINSURE .NET an nur einem Wochenende zeigt, wie gut eingespielte Teams mit klaren Verantwortlichkeiten zusammenwirken können", sagt Michael Maczan, Geschäftsführer der ISS Software GmbH. "Besonders freut mich, dass wir gemeinsam nicht nur eine technologische Weiterentwicklung umgesetzt, sondern auch die Basis für künftige Prozessinnovationen gelegt haben - ohne den laufenden Geschäftsbetrieb zu beeinträchtigen."

Über VZ VersicherungsPool:

Die VZ VersicherungsPool AG ist Teil des Schweizer Konzerns VZ VermögensZentrum. Der VZ-Konzern bietet kundenfokussierte Dienstleistungen rund um Vermögensverwaltung, Vorsorgeplanung und Versicherungen.

Weitere Informationen: https://www.vermoegenszentrum.ch/

Über ISS Software:

ISS Software zählt zu den führenden Anbietern von Softwarelösungen für die Finanzdienstleistungsbranche und ist ein Unternehmen der Management- und Technologieberatung Sopra Steria. ISS Software bietet ein Komplettangebot für Versicherungsunternehmen, das aufgrund seines modularen Aufbaus zugeschnitten und angepasst werden kann. Das Unternehmen setzt ganzheitliche Softwareentwicklungs- und Softwareimplementierungsprojekte in enger Zusammenarbeit mit den Anwendern und mit komplementären Lösungsanbietern um und leistet eine umfassende Produktbetreuung. Zum Kundenkreis von ISS Software gehört ein Großteil der Assekuranz im deutschsprachigen Raum, darunter einige Neugründungen. Sie setzen für ihren Betrieb auf die Innovationskraft, Kompetenz und Leistungsfähigkeit von ISS Software.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website https://iss.soprasteria.de.

Original-Content von: ISS Software GmbH, übermittelt durch news aktuell