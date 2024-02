ISS Software GmbH

Neodigital und ISS Software verlängern ihre Zusammenarbeit

Die Neodigital Versicherung AG und die ISS Software GmbH haben beschlossen, ihre bestehende Partnerschaft langfristig auszubauen. Die Neodigital Versicherung nutzt seit ihrem Marktstart WINSURE, ein Bestandsführungssystem für Sachversicherungen von ISS Software, für ihre beiden Geschäftsmodelle: das Geschäft als Versicherer sowie die B2B-Plattform "Neodigital Factory based on ISS WINSURE".

Über die Neodigital Factory können andere Unternehmen und Versicherungen eigene Versicherungsprodukte mit Neodigital-Technologie als White-Label-Lösung entwickeln lassen. Geschäftskunden können so auf das bewährte digitale Baukastensystem von Neodigital zurückgreifen, ganz einfach modernste Versicherungslösungen entwickeln und mit eigenem Branding anbieten. Namhafte Versicherer, wie zum Beispiel HUK-COBURG oder HDI, nutzen bereits die Expertise von Neodigital. Dabei kommen sowohl die B2B-Plattform basierend auf ISS WINSURE als auch weitere technologiebasierte Komponenten in verschiedensten Kooperationen und ein Joint Venture zum Einsatz.

"Wir nutzen von Anfang an WINSURE von ISS Software als Software-Basis für unser eigenes Geschäft und unsere B2B-Plattform und haben hiermit sehr gute Erfahrungen gemacht. In der Folgezeit haben wir WINSURE in verschiedenen Bereichen umfangreich erweitert, um unser einzigartiges plattformbasiertes Geschäftsmodell noch besser abbilden zu können", erläutert Stephen Voss, Vorstand Vertrieb und Marketing der Neodigital Versicherung AG.

"Wir freuen uns auf die langfristige weitere Zusammenarbeit mit Neodigital. WINSURE ist nachweislich eine gute Plattform für vollständig digitale Geschäftsmodelle im Versicherungsbereich", ergänzt Nils Stölken, Geschäftsführer und Managing Director der ISS Software GmbH.

Über Neodigital Versicherung AG:

Neodigital ( https://www.neodigital.de) ist ein digitaler Schaden- und Unfallversicherer, der die eigenen Neodigital-Produkte Privathaftpflicht, Tierhalterhaftpflicht, Hausrat, Handy, Wohngebäude, Unfall und Fahrrad über ungebundene Vertriebspartner vermarktet. Das gemeinsam mit der HUK-COBURG gegründete Joint Venture Neodigital Autoversicherung AG bietet seit 2023 auch eine eigene Linie von Kfz-Versicherungsprodukten an. Die Neodigital Versicherung AG konzentriert sich mit ihrem innovativen Geschäftsmodell auf die konsequente Prozessdigitalisierung der kompletten Wertschöpfungskette einer Versicherung. Ausgewählten Vertriebspartnern steht eine White-Label-Option zur Verfügung, mit der über einen Produkt-Konfigurator eigene individualisierte Versicherungsprodukte gestaltet werden können. Das Insurance-as-a-Service-Angebot von Neodigital ermöglicht es anderen Unternehmen und Assekuranzen, individuelle Versicherungsprodukte und -dienstleistungen im Baukastenprinzip schnell und einfach zusammenzustellen und unter eigenem Namen anzubieten. Neodigital möchte mit diesem White-Label-Angebot das einzigartige Prinzip der "Versicherungsfabrik" sowie die Digitalisierung der Versicherungsbranche in Deutschland weiter vorantreiben und technologische Innovation, papierlose und nachhaltigere Kommunikation sowie Automation zum Wohle von Kund:innen, Mitarbeitenden, Makler:innen und Geschäftspartner:innen fördern.

Die Neodigital Versicherung AG wurde im Dezember 2016 gegründet, der Firmensitz ist in Neunkirchen. Das Unternehmen ist von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zum Geschäftsbetrieb als Schaden- und Unfallversicherer in Deutschland zugelassen. Neben den Gründern, Dirk Wittling und Stephen Voss konnte das Unternehmen sehr finanzstarke und branchenkompetente Investoren gewinnen, dazu zählen u. a. die SchneiderGolling & Cie. Beteiligungsgesellschaft mbH, die coparion GmbH & Co. KG, die ALSTIN II GmbH, die Deutsche Rückversicherung AG, die Elevat3 Capital Ltd. sowie die HUK-COBURG Holding AG und die HDI Versicherung AG.

Über ISS Software GmbH:

ISS zählt zu den führenden Anbietern von Softwarelösungen für die Finanzdienstleistungsbranche und ist ein Unternehmen der Management- und Technologieberatung Sopra Steria. ISS stellt ein Komplettangebot für Versicherungsunternehmen zur Verfügung, das aufgrund seines modularen Aufbaus zugeschnitten und angepasst werden kann. Das Unternehmen setzt ganzheitliche Softwareentwicklungs- und -Softwareimplementierungsprojekte in enger Zusammenarbeit mit den Anwendern und mit komplementären Lösungsanbietern um und leistet eine umfassende Produktbetreuung. Zum Kundenkreis von ISS Software gehört ein Großteil der Assekuranz im deutschsprachigen Raum, darunter einige Neugründungen. Sie setzen für ihren Betrieb auf die Innovationskraft, Kompetenz und Leistungsfähigkeit von ISS.

