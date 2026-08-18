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Frankfurter Rundschau

Ben-Gvirs absichtlicher Fehltritt

Frankfurt (ots)

Wenn der israelische Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir die gezielte Tötung von Palästinenserinnen und Palästinensern fordert, ist das nicht nur eine weitere Provokation des rechtsextremen Politikers. Es offenbart, wie der Verteidigungskrieg gegen die Hamas nach deren terroristischem Überfall Teile der israelischen Regierung und letztlich der Bevölkerung radikalisiert hat und wie weit der Weg ist, um die Spirale der Gewalt zu beenden. Die Verhandlungen unter US-Führung zwischen Israelis und Hamas kommen nicht voran, weil sowohl Israelis als auch die radikalislamistische Hamas jeweils kompromisslos ihre Interessen verfolgen. Es kommt einem unausgesprochenen und verheerenden Bündnis der Extremisten in Israel und der Hamas gleich. Darunter leiden hauptsächlich die Menschen in Gaza, die seit dem Ausbruch des Konflikts unter schwierigeren Bedingungen leben müssen. Daran hat auch der Beginn der Waffenruhe vor rund zehn Monaten wenig geändert.

Pressekontakt:

Frankfurter Rundschau
Ressort Politik
Telefon: 069/2199-3222

Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell

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