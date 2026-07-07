Statistisches Bundesamt

Produktion von alkoholfreiem Bier 2025 gegenüber Vorjahr um 6,5 % gestiegen

WIESBADEN (ots)

Biergenuss ohne Alkohol wird in Deutschland immer beliebter. Im Jahr 2025 wurden hierzulande gut 616 Millionen Liter alkoholfreies Bier im Wert von rund 696 Millionen Euro produziert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, ist die Produktionsmenge von alkoholfreiem Bier gegenüber dem Vorjahr um 6,5 % gestiegen. 2024 hatte sie noch bei knapp 579 Millionen Litern gelegen.

11,1 Liter Bier mit Alkohol kommen auf einen Liter alkoholfreies Bier

Allerdings wird hierzulande immer noch deutlich mehr Bier mit Alkohol produziert: Im Jahr 2025 haben die Brauereien in Deutschland gut 6,8 Milliarden Liter alkoholhaltiges Bier im Wert von rund 6,4 Milliarden Euro hergestellt. Insgesamt ist die Produktion von alkoholhaltigem Bier in Deutschland gegenüber dem Vorjahr jedoch um 5,8 % zurückgegangen. 2024 wurden hierzulande noch gut 7,2 Milliarden Liter alkoholhaltiges Bier produziert. Zum Vergleich: Während damals noch rund 12,5 Liter Bier mit Alkohol auf einen Liter alkoholfreies Bier kamen, waren es 2025 rund 11,1 Liter.

Produktion von alkoholhaltigen Mischgetränken mit Rückgang

Niedrigprozentiger als reguläres Bier, aber nicht gänzlich alkoholfrei sind Biermischgetränke wie etwa Radler. Deren Produktion nahm im vergangenen Jahr ebenfalls ab: von knapp 364 Millionen Litern im Jahr 2024 auf rund 343 Millionen Liter im Jahr 2025. Das entspricht einem Rückgang von 5,7 %.

Methodische Hinweise:

Die Position "Alkoholfreies Bier" enthält neben Bier mit einem Alkoholgehalt von 0,5 Volumenprozent oder weniger auch alkoholfreie Biermischgetränke.

Der Berichtskreis der Produktionsstatistik umfasst Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr Beschäftigten des Produzierenden Gewerbes. Weiterführende Informationen finden sich im Qualitätsbericht Produktionserhebungen.

Weitere Informationen:

Detaillierte Daten zu der Produktion von alkoholfreiem Bier, Bier aus Malz und bierhaltigen Mischgetränken können unter den Meldenummern GP19-110510100, GP19-110510000 und GP19-110310008 des Güterverzeichnisses für Produktionsstatistiken über die Tabelle 42131-0004 in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden.

Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.

Weitere Auskünfte: Industrieproduktion Telefon: +49 611 75 2941 www.destatis.de/kontakt

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