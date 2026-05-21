IDD GmbH - Institut für Datenschutz und Datensicherheit

IDD GmbH erklärt ganzheitliche Compliance: Warum Datenschutz, IT-Sicherheit und KI zusammen gedacht werden müssen

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Bremen (ots)

Neue Vorgaben rund um Datenschutz, Cybersicherheit und Künstliche Intelligenz sorgen in vielen Unternehmen für steigenden Aufwand und wachsende Unsicherheit. Gleichzeitig überschneiden sich zahlreiche regulatorische Anforderungen bereits heute. Warum genau darin die Chance für effizientere Compliance-Strukturen liegt und weshalb Datenschutz dabei zur zentralen Grundlage werden kann, erfahren Sie hier.

Lange Zeit schien die Lage für viele Unternehmen überschaubar: Der Datenschutz wurde vor allem mit personenbezogenen Daten und der DSGVO verbunden, während IT-Sicherheit, Cybersicherheit und Künstliche Intelligenz meist separat behandelt wurden. Mit neuen regulatorischen Anforderungen verändert sich diese Situation jedoch zunehmend. Neben der DSGVO rücken inzwischen auch Themen wie die NIS2-Richtlinie, die DORA-Verordnung oder die EU-KI-Verordnung stärker in den Fokus. Für Unternehmen bedeutet das: steigender organisatorischer Aufwand, neue Dokumentationspflichten und wachsende Unsicherheit bei der praktischen Umsetzung. Besonders problematisch wird es dort, wo unterschiedliche Systeme parallel aufgebaut werden, obwohl sich viele Anforderungen überschneiden. Dadurch entstehen doppelte Prozesse, unnötige Kosten und erhebliche Risiken bei Audits oder Sicherheitsvorfällen. „Viele Unternehmen merken erst sehr spät, dass isolierte Lösungen im Datenschutz, in der IT-Sicherheit oder beim Einsatz von KI langfristig kaum beherrschbar sind – spätestens dann, wenn regulatorische Anforderungen gleichzeitig erfüllt werden müssen“, erklärt Dietmar Niehaus, Geschäftsführer der IDD GmbH.

„Der effektivste Weg besteht darin, Datenschutz, IT-Sicherheit und Künstliche Intelligenz von Anfang an gemeinsam zu betrachten“, ergänzt Dietmar Niehaus. Genau hier setzt die IDD GmbH an: Das Institut für Datenschutz und Datensicherheit unterstützt Unternehmen dabei, regulatorische Anforderungen aus verschiedenen Bereichen in einem praxisnahen Gesamtsystem zusammenzuführen. Statt mehrere voneinander getrennte Strukturen aufzubauen, entwickelt die IDD GmbH Lösungen, die bestehende Datenschutzprozesse gezielt um Anforderungen aus Cybersicherheit und KI-Compliance erweitern. Ergänzend vermittelt das Unternehmen Inhalte zu Datenschutz, Datensicherheit, Cybersicherheit und Künstlicher Intelligenz in kombinierten Schulungskonzepten, damit Mitarbeitende regulatorische Zusammenhänge besser verstehen und sicher im Arbeitsalltag anwenden können.

Warum Datenschutz die Grundlage für ganzheitliche Compliance bildet

Ein strukturiertes Datenschutzsystem erfüllt heute häufig weit mehr Funktionen als lediglich die Einhaltung der DSGVO. Viele organisatorische und technische Maßnahmen lassen sich direkt auf angrenzende regulatorische Anforderungen übertragen. Dazu zählen beispielsweise Zugriffskontrollen, Verschlüsselung, Datensicherung oder dokumentierte Sicherheitsprozesse. Sie schützen nicht nur personenbezogene Daten, sondern grundsätzlich sensible Unternehmensinformationen und IT-Systeme.

Unternehmen, die bereits ein funktionierendes Datenschutzsystem etabliert haben, verfügen deshalb oft schon über wichtige Grundlagen für Anforderungen aus der ISO/IEC 27001, der NIS2-Richtlinie oder der DORA-Verordnung. „Datenschutzmaßnahmen wirken technisch und organisatorisch fast nie ausschließlich auf personenbezogene Daten – sie erhöhen automatisch auch die Sicherheit anderer Unternehmensdaten und Systeme“, erklärt Dietmar Niehaus.

Auch im Zusammenhang mit der EU-KI-Verordnung lassen sich bestehende Datenschutzstrukturen vielfach weiterverwenden. Datenschutz-Folgenabschätzungen, interne Richtlinien oder Verfahrensbeschreibungen können erweitert werden, um KI-Anwendungen nachvollziehbar und rechtssicher zu dokumentieren.

Wie Unternehmen regulatorische Anforderungen effizient umsetzen können

Damit ganzheitliche Compliance in der Praxis funktioniert, sollten Unternehmen zunächst prüfen, welche Datenschutzmaßnahmen bereits vorhanden sind und wie sich diese für angrenzende Bereiche nutzen lassen. Häufig bestehen bereits Strukturen, die sich mit vergleichsweise geringem Aufwand auf Anforderungen aus IT-Sicherheit, Cybersicherheit oder KI-Regulierung erweitern lassen. Ein zentraler Baustein ist dabei eine einheitliche Dokumentation. Verfahrensbeschreibungen oder interne Richtlinien können ergänzt werden, ohne dafür vollständig neue Systeme aufzubauen. So entsteht ein zentraler Rahmen, der mehrere regulatorische Anforderungen gleichzeitig abdeckt.

Auch Schulungen spielen dabei eine wichtige Rolle. Mitarbeitende müssen regulatorische Vorgaben sicher im Arbeitsalltag anwenden können. Deshalb setzt die IDD GmbH auf kombinierte Schulungskonzepte, in denen Datenschutz, Datensicherheit, Cybersicherheit und Künstliche Intelligenz gemeinsam vermittelt werden.

Darüber hinaus erleichtert ein integrierter Ansatz auch Audits und Prüfungen. Bereits vorhandene Dokumentationen und Prozesse lassen sich häufig direkt für weitere regulatorische Anforderungen nutzen. Das reduziert den organisatorischen Aufwand und verbessert gleichzeitig die Nachvollziehbarkeit interner Maßnahmen.

IDD GmbH: Warum ganzheitliche Compliance zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor wird

Unternehmen, die Datenschutz, IT-Sicherheit und KI-Compliance gemeinsam denken, schaffen nicht nur mehr regulatorische Sicherheit. Sie reduzieren gleichzeitig den organisatorischen Aufwand und schaffen klarere interne Strukturen. Prozesse werden nachvollziehbarer, Verantwortlichkeiten transparenter und Sicherheitsmaßnahmen effizienter umsetzbar.

Gerade mit Blick auf neue regulatorische Anforderungen gewinnt dieser ganzheitliche Ansatz zunehmend an Bedeutung. Unternehmen, die frühzeitig strukturierte Compliance-Systeme etablieren, schaffen stabile Grundlagen für digitale Prozesse, moderne Technologien und den sicheren Einsatz von Künstlicher Intelligenz.

„Niemand muss Datenschutz, IT-Sicherheit und KI-Compliance vollständig getrennt voneinander lösen“, betont Dietmar Niehaus abschließend. „Entscheidend ist ein gemeinsames System, das vorhandene Überschneidungen sinnvoll nutzt und Unternehmen dauerhaft handlungsfähig macht.“

Sie möchten Datenschutz, IT-Sicherheit und Künstliche Intelligenz in Ihrem Unternehmen ganzheitlich und rechtskonform umsetzen, ohne dabei unnötige Doppelstrukturen und zusätzlichen Aufwand zu erzeugen? Dann melden Sie sich jetzt bei Dietmar Niehaus und dem Team der IDD GmbH und vereinbaren Sie einen Termin!

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