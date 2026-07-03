Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 06.07.2026 bis 10.07.2026

WIESBADEN (ots) - - Energieverbrauch im Straßenverkehr seit 2021 weitgehend konstant unter dem Rekordniveau des Jahres 2019 - 98,0 % des Energieverbrauchs im Straßenverkehr im Jahr 2024 durch konventionelle Kraftstoffe, Stromanteil bei 1,0 % - 155 Millionen Tonnen CO2-Emissionen durch den Straßenverkehr Der Straßenverkehr machte im Jahr 2024 nach Berechnungen des ...

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