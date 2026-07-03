Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 06.07.2026 bis 10.07.2026
WIESBADEN (ots)
Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:
Montag, 06.07.2026
(Nr. 234) Umsatz im Dienstleistungsbereich, April 2026
(Nr. 235) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingang und Umsatz), Mai 2026
Dienstag, 07.07.2026
(Nr. 236) Lebenserwartung bei der Geburt, Jahr 2025
(Nr. 237) Produktionsindex, Mai 2026
(Nr. 238) Verkehrsunfälle (endgültige Ergebnisse), Jahr 2025
(Nr. 28) Zahl der Woche: Produktion von alkoholfreiem Bier, alkoholhaltigem Bier und Biermischgetränken, Jahr 2025
Mittwoch, 08.07.2026
(Nr. N046) Lehrkräftemangel: Altersstruktur, Teilzeitquote und Quer-/Seiteneinstieg von Lehrkräften, Schuljahr 2024/25
Donnerstag, 09.07.2026
(Nr. 239) Außenhandel, Mai 2026
(Nr. 240) Lkw-Maut-Fahrleistungsindex, Juni 2026
Freitag, 10.07.2026
(Nr. 241) Baupreise für Wohngebäude, Mai 2026
(Nr. 242) Inlandstourismus, Mai 2026
(Nr. 243) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, Juni 2026
(Nr. 244) Insolvenzen, April 2026
(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.
Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html
Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.
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