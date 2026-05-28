PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Frankfurter Rundschau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Frankfurter Rundschau

Frankfurter Rundschau exklusiv: Bremen warnt vor AfD-Einfluss an Schulen

Frankfurt (ots)

Der Bremer Bildungssenator Mark Rackles (SPD) will die Schulen vor dem Einfluss der AfD schützen und die Kultusministerkonferenz resilienter machen. Das geht aus einem Schreiben von Rackles an die "Omas gegen rechts" hervor, über das die Frankfurter Rundschau in ihrer Freitagsausgabe (29.5.2026) berichtet.

Zuvor hatten die "Omas gegen rechts" in einem Offenen Brief an die Bildungsministerinnen und -minister der Länder appelliert: "Lassen Sie nicht zu, dass die AfD in Sachsen-Anhalt Schulleitungen und Lehrkräfte einschüchtern, Bildungspläne beliebig ändern und ihr unliebsame Themen einfach streichen kann."

Im Antwortbrief des Sozialdemokraten, der der Frankfurter Rundschau vorliegt, schreibt er: "Sie rennen bei mir offene Türen ein und bestätigen mich nur in der Sorge, dass wir ein ernstzunehmendes Problem in Deutschland haben, was viele noch verharmlosen oder schlicht ignorieren." Man werde bei der Kultusministerkonferenz am 11. und 12. Juni in Bayern auch Fragen der "Resilienz" besprechen. Hier gehe es um die Gefahr, dass die AfD "im Fall einer Regierungsübernahme die länderübergreifenden Einrichtungen durch Nutzung von Satzungen und Geschäftsordnungen weitgehend blockieren könnte", zitiert die FR. Die KMK trifft ihre Entscheidungen bisher nach dem Einstimmigkeitsprinzip.

Die AfD, die in Umfragen zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt im September bei rund 40 Prozent steht, hat im Wahlprogramm drastische Änderungen in der Schulpolitik angekündigt.

Pressekontakt:

Frankfurter Rundschau
Ressort Politik
Telefon: 069/2199-3222

Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Frankfurter Rundschau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Frankfurter Rundschau
Weitere Storys: Frankfurter Rundschau
Alle Storys Alle
  • 27.05.2026 – 16:58

    Gespenst der Vergangenheit

    Frankfurt (ots) - Daniela Klette, die zu einer Haftstrafe verurteilte ehemalige RAF-Terroristin, hält offenbar noch immer an dem Selbstbild fest, dass sie im Sinne einer politischen Haltung aus dem Untergrund gewirkt habe, die angeblich menschlicher war als der Kapitalismus. Die Taten, für die sie verurteilt wurde, zeigen erneut, welchen Irrweg die selbst erklärten Revolutionäre und Revolutionärinnen eingeschlagen hatten. Angegriffen wurde, entgegen ihrem Selbstbild, ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 17:09

    Nichts zu gewinnen

    Frankfurt (ots) - Die USA und der Iran sind weit davon entfernt, sich zu einigen. Gäbe es, wie behauptet, nur noch Details zu klären, hätte US-Präsident Donald Trump seinen Erfolg längst in Großbuchstaben hinausposaunt und die Klärung der Kleinigkeiten anderen überlassen. Seine regelmäßigen Ankündigungen über eine bevorstehende Einigung dienen nur dazu, ihn vor sich selbst und seinen Fans als Macher dastehen zu lassen. Jenseits dessen ist das einzig Gute, dass ...

    mehr
  • 25.05.2026 – 17:10

    Türkischer Putin

    Frankfurt (ots) - Die Bundesregierung unterstützt die Türkei bei dem Bestreben, der EU beizutreten. So hat es Außenminister Johann Wadephul in der vergangenen Woche bekräftigt. Man fragt sich angesichts der jüngsten Entwicklungen in Ankara, wie lange man in Berlin noch an dieser Illusion festhalten will. Da setzt ein Gericht die Führung der größten Oppositionspartei CHP ab, und die Polizei stürmt die CHP-Zentrale, um ein Urteil, das noch nicht rechtskräftig ist, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren