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Da, wo Menschen nach Nächten voller Freiheit suchen, setzt Jägermeister an: Die Nacht gehört euch

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Wolfenbüttel (ots)

Der Tag ist durchgetaktet, der Laptop selten zugeklappt und das Handy immer griffbereit. Termine, To-dos, Push-Notifications und die Wäsche ist auch noch nicht gemacht. Umso größer wird die Sehnsucht nach Momenten abseits des Plans, die nur uns selbst gehören. Zum Glück gibt es sie noch in der Nacht. Für viele junge Erwachsene ist sie der Gegenentwurf zum Alltag und ein Ort, an dem alles möglich scheint.

Diese Nächte folgen heute keinen festen Mustern mehr und sind so individuell wie die Menschen selbst. Zwischen Sundowner und Dancefloor, Hausparty und Kneipenabend, zwischen erstem Drink und letztem Song entsteht dieses besondere Gefühl: das knisternde Dazwischen, in dem aus Alltag plötzlich Erleben wird.

Jetzt gibt Jägermeister diesem kulturellen Bedürfnis mit einer integrierten, reichweitenstarken Kampagne unter dem Titel "Die Nacht gehört euch" eine neue Heimat und macht die Nacht selbst zur Bühne für authentische Geschichten.

Content to Media: Wenn echte Nächte die Story erzählen

Statt klassischer Werbewelten zeigt die Kampagne - erzählt aus der POV der Zielgruppe - echte Menschen, echte Momente und echte Nächte. Von der Afterwork-Party im Waschsalon bis zum Festivalmoment im Morgengrauen.

Ein Beispiel ist die Jägermeister Laundry Bar in Hamburg, bei der ein Waschsalon kurzerhand zum Nightlife-Hotspot wurde. Zwischen laufenden Waschmaschinen, Jägermeister Orange Drinks an der Bar und DJ-Sets wurde aus Pflichtprogramm und einem alltäglichen Ort der Startpunkt für eine legendäre Nacht.

Auch das Format "Nachts im..." greift genau diesen Gedanken auf und verlagert ihn in eine völlig andere Umgebung. Eine Location fernab klassischer Nightlife-Spots wird zum Schauplatz für einzigartige Shot-Momente, die sich so nicht inszenieren lassen. Mit "Nachts im Rennstall" geht das Format am 09. Mai in Köln in die nächste Runde.

"Wir glauben an die Nacht als Raum der Selbstbestimmung. Und wir glauben daran, dass wir als Marke echte Anknüpfungspunkte für Konsumenten kreieren müssen, anstatt auf werbliches Media-Storytelling zu fokussieren. Unser neuer Content-to-Media-Ansatz zielt auf Echtheit, Nähe und Dialog als neues Konsumenten-Wow ab. Die Menschen, ihre Nächte und ihre Energie stehen im Fokus. Damit wird Jägermeister vom Broadcaster eines Markenversprechens zum Kurator echter Feiermomente", sagt Sebastian Koenen, Vice President Consumer Marketing bei Jägermeister Deutschland.

Deutschlandweiter Kampagnenstart: Real Life zu Real Content

Der Kampagnenstart von "Die Nacht gehört euch" markiert erstmalig die Einführung einer Plattform, die alle Aktivitäten und Kanäle rund um Jägermeister und Jägermeister Orange zusammenführt.

So entstehen im Verlauf des Jahres authentische Inhalte aus der POV der Zielgruppe: auf markeneigenen Events, durch Kooperationen mit zielgruppenrelevanten Artists wie dem Musikkollektiv Oswald und durch die Involvierung der eigenen Community auf Festivals und in den sozialen Medien. Zur besten Zeit auf Streamingdiensten und in deutschen Innenstädten ausgespielt, ist jedes Asset mit einem "Echtheitsvermerk" versehen, der zeigt, wo und wann die abgebildete Szene tatsächlich stattgefunden hat.

Dass jede Nacht anders aussieht, können Markenfans auch im Jägermeister Online-Shop erleben: mit Merch, Bundles und einem speziellen Label-Designer, der individuelle Flaschenetiketten generiert.

Für weitere Highlights der Kampagne, Einblicke in die Events und alle kommenden Aktivitäten einfach klicken und unserem Instagram Account folgen.

Über Jägermeister

Der weltweit erfolgreiche Premium-Kräuterlikör wurde vor 90 Jahren von Curt Mast auf den Markt gebracht. Die Methoden zur Herstellung dieses Originals, basierend auf 56 Kräutern, Blüten und Wurzeln, sind bis heute unverändert geblieben. Traditionell wird Jägermeister ausschließlich im niedersächsischen Wolfenbüttel hergestellt. Die Abfüllung erfolgt in den Werken in Wolfenbüttel-Linden sowie im sächsischen Kamenz. Von hier wird der Kräuterlikör in der markanten Flasche in mehr als 150 Länder exportiert.

Neben dem Original umfasst die Marke Jägermeister folgende Produkte: Orange, Manifest, Cold Brew Coffee sowie die saisonale Winter Edition. Insgesamt beschäftigt das Familienunternehmen weltweit rund 1.000 Mitarbeitende.

Zum internationalen Markenportfolio gehören seit 2020 auch Teremana, die vom Hollywood-Schauspieler und Unternehmer Dwayne Johnson gegründete Tequila-Marke, sowie GIN SUL, der in Hamburg-Altona produziert wird.

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