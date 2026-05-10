Frankfurter Rundschau

In von Terror geprägten Ländern wie Burkina Faso geben heute Beziehungen zu Ländern wie Russland und China den Ton an. Was die EU tun könnte.

Frankfurt (ots)

Dschihadistische und separatistische Gruppen setzen die Regierenden im Sahel weiter unter Druck, teils gar zunehmend, wie jüngst die koordinierten Angriffe auf Militärstrukturen in Mali gezeigt haben. (...)

Was kann Europa tun? (...) Erstens sollte Brüssel Westafrika mehr Stellenwert zumessen. Wie kann es sein, dass die EU Jahre benötigt, um eine neue Sahel-Strategie zu entwickeln? Zweitens darf Europa, das den Nachbarkontinent jahrhundertelang ausgebeutet hat - und dies in vielerlei Hinsicht immer noch tut -, angesichts der dramatischen Lage nicht bei der Entwicklungszusammenarbeit sparen. Drittens tun fairere Handelsbedingungen, etwa beim Kakaohandel, Not. Die grassierende Armut, Ungleichheit und Landverteilungskonflikte sind Hauptgründe dafür, warum der Terrorismus überhaupt so erstarken konnte. Viertens sollte Europa gezielt weiter jene Länder stärken, mit denen man in gutem Kontakt steht und deren ländlicher Raum noch nicht in die Hände radikalislamistischer Gruppen gefallen ist (...)

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