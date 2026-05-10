PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Frankfurter Rundschau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Frankfurter Rundschau

In von Terror geprägten Ländern wie Burkina Faso geben heute Beziehungen zu Ländern wie Russland und China den Ton an. Was die EU tun könnte.

Frankfurt (ots)

Dschihadistische und separatistische Gruppen setzen die Regierenden im Sahel weiter unter Druck, teils gar zunehmend, wie jüngst die koordinierten Angriffe auf Militärstrukturen in Mali gezeigt haben. (...)

Was kann Europa tun? (...) Erstens sollte Brüssel Westafrika mehr Stellenwert zumessen. Wie kann es sein, dass die EU Jahre benötigt, um eine neue Sahel-Strategie zu entwickeln? Zweitens darf Europa, das den Nachbarkontinent jahrhundertelang ausgebeutet hat - und dies in vielerlei Hinsicht immer noch tut -, angesichts der dramatischen Lage nicht bei der Entwicklungszusammenarbeit sparen. Drittens tun fairere Handelsbedingungen, etwa beim Kakaohandel, Not. Die grassierende Armut, Ungleichheit und Landverteilungskonflikte sind Hauptgründe dafür, warum der Terrorismus überhaupt so erstarken konnte. Viertens sollte Europa gezielt weiter jene Länder stärken, mit denen man in gutem Kontakt steht und deren ländlicher Raum noch nicht in die Hände radikalislamistischer Gruppen gefallen ist (...)

Pressekontakt:

Frankfurter Rundschau
Ressort Politik
Telefon: 069/2199-3989

Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Frankfurter Rundschau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Frankfurter Rundschau
Weitere Storys: Frankfurter Rundschau
Alle Storys Alle
  • 08.05.2026 – 17:22

    Starmers Klatsche

    Frankfurt (ots) - Die ersten Ergebnisse der britischen Regional- und Kommunalwahlen deuten auf die befürchtete historische Niederlage für Keir Starmers Labour hin, die den Premier das Amt kosten könnte. Auch wenn er die Attacken seiner parteiinternen Widersacher überlebt, wird er seine Politik ändern müssen, um die von seiner Politik enttäuschten Wählerinnen und Wähler zurückzugewinnen. Selbst in einstigen Labour-Hochburgen haben sie Nigel Farage und dessen "Reform ...

    mehr
  • 07.05.2026 – 17:13

    Nazis darf man nicht vergessen

    Frankfurt (ots) - Die Nazis darf man nicht vergessen. Denn das, was sie verbrochen haben, die Vernichtung von sechs Millionen Jüdinnen und Juden, die brutale Unterdrückung des eigenen Volks und geschätzt 60 Millionen Kriegstote, darf sich nicht wiederholen. 81 Jahre nach dem Tag der Befreiung, dem 8. Mai 1945, macht sich in der Gesellschaft eine Abwehrhaltung gegen die Erinnerung an Nazi-Deutschland breit. "Schuldkult" heißt es in der AfD und bei anderen Rechtsradikalen. ...

    mehr
  • 06.05.2026 – 17:55

    Gegen Rechts

    Frankfurt (ots) - In Deutschland hat sich eine erschreckend junge Neonaziszene herausgebildet, die gewaltbereit auftritt. Oft sind die Beteiligten kaum 14 Jahre alt. In manchen Stadtteilen etwa von Berlin sind die Gruppen stark und schüchtern ihre Umgebung ein. Es ist wichtig, dass die Sicherheitsbehörden mit der Razzia ein klares Zeichen setzen, um diesem Treiben ein Ende zu. Aber das kann nur ein Teil des Kampfs gegen diese neue Rechte sein. Die Jugendlichen brauchen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren