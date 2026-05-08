PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Frankfurter Rundschau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Frankfurter Rundschau

Starmers Klatsche

Frankfurt (ots)

Die ersten Ergebnisse der britischen Regional- und Kommunalwahlen deuten auf die befürchtete historische Niederlage für Keir Starmers Labour hin, die den Premier das Amt kosten könnte. Auch wenn er die Attacken seiner parteiinternen Widersacher überlebt, wird er seine Politik ändern müssen, um die von seiner Politik enttäuschten Wählerinnen und Wähler zurückzugewinnen. Selbst in einstigen Labour-Hochburgen haben sie Nigel Farage und dessen "Reform UK" einen Erdrutschsieg beschert. Die Rechtspopulisten konnten trotz teils rassistischer Kandidatinnen und Kandidaten Hunderte Sitze erobern. Dass Farage mitverantwortlich ist für den Brexit und den damit verbundenen wirtschaftlichen Niedergang des Königreichs, spielte offenbar keine Rolle. Starmer hingegen wird angekreidet, dass er sein Wahlkampfversprechen nicht umgesetzt hat, nicht alles, aber vieles besser zu machen nach den teils chaotischen Regierungsjahren der Tory-Regierenden wie Boris Johnson.

Pressekontakt:

Frankfurter Rundschau
Ressort Politik
Telefon: 069/2199-3222

Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Frankfurter Rundschau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Frankfurter Rundschau
Weitere Storys: Frankfurter Rundschau
Alle Storys Alle
  • 07.05.2026 – 17:13

    Nazis darf man nicht vergessen

    Frankfurt (ots) - Die Nazis darf man nicht vergessen. Denn das, was sie verbrochen haben, die Vernichtung von sechs Millionen Jüdinnen und Juden, die brutale Unterdrückung des eigenen Volks und geschätzt 60 Millionen Kriegstote, darf sich nicht wiederholen. 81 Jahre nach dem Tag der Befreiung, dem 8. Mai 1945, macht sich in der Gesellschaft eine Abwehrhaltung gegen die Erinnerung an Nazi-Deutschland breit. "Schuldkult" heißt es in der AfD und bei anderen Rechtsradikalen. ...

    mehr
  • 06.05.2026 – 17:55

    Gegen Rechts

    Frankfurt (ots) - In Deutschland hat sich eine erschreckend junge Neonaziszene herausgebildet, die gewaltbereit auftritt. Oft sind die Beteiligten kaum 14 Jahre alt. In manchen Stadtteilen etwa von Berlin sind die Gruppen stark und schüchtern ihre Umgebung ein. Es ist wichtig, dass die Sicherheitsbehörden mit der Razzia ein klares Zeichen setzen, um diesem Treiben ein Ende zu. Aber das kann nur ein Teil des Kampfs gegen diese neue Rechte sein. Die Jugendlichen brauchen ...

    mehr
  • 05.05.2026 – 17:08

    Koalition braucht Politikwende

    Frankfurt (ots) - Es ist mehr als bedauerlich, dass die schwarz-rote Koalition in ihrem ersten Jahr nur mangelhafte Antworten auf die immensen Herausforderungen gefunden hat. Dabei war von Anfang an klar, dass sie nur erfolgreich sein kann, wenn beide Parteien den Erfolg der jeweils anderen berücksichtigen. Wenn sie sich nicht an den Maximalforderungen aus dem Wahlkampf messen, sondern sich mit den erwartbar eher kleinen Fortschritten dieses Zweckbündnisses zufriedengeben. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren