Hilflose Verbote

Die Altersgrenze für Social Media ist ein wenig wie Schmerztabletten bei Rückenschmerzen. Sie lindern die Symptome, helfen, über den Tag zu kommen - eine dauerhafte Lösung sind sie nicht. (...) Selbst wenn sich die Regierungskoalition in Berlin tatsächlich auf ein solches Verbot einigen könnte, wäre die Gefahr damit nicht gebannt. Die Altersverifikation ist unsicher und kann einfach umgangen werden, wie Fälle in Australien - dort gilt seit Dezember die Beschränkung - zeigen. (...) Altersgrenzen einzuführen, erfüllt einen Zweck. Zeigen sie doch zumindest einen Willen zur Selbstbehauptung gegenüber übermächtigen US-Konzernen, die sich immer seltener um nationale Regeln scheren. Viel mehr allerdings sollte man von einem derartigen Verbots-Aktionismus nicht erwarten. Es geht letztlich um etwas viel Größeres: Es geht um die digitale Souveränität Deutschlands und Europas.

