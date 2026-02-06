PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Frankfurter Rundschau

Mehr als 200 Angriffe auf Geflüchtete in drei Monaten

Frankfurter Rundschau (ots)

Die Attacken gegen Geflüchtete nehmen kein Ende. Die Bundesregierung meldet nach einem Bericht der Frankfurter Rundschau (Samstagsausgabe, 7.2.2026) mehr als 200 politisch motivierte Straftaten gegen Asylsuchende und Geflüchtete allein im vierten Quartal 2025. Das gehe auf der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken-Innenpolitikerin Clara Bünger hervor. Registriert worden seien 204 Straftaten gegen diese Personengruppe sowie weitere 33 politisch motivierte Straftaten gegen Unterkünfte von Geflüchteten, darunter Brandstiftungen. Verletzt wurden laut dem Bericht 25 Menschen, auch ein Kind.

Nach Ansicht der Abgeordneten Bünger reicht es nicht, Täterinnen und Tätern strafrechtlich zu verfolgen. "Es braucht endlich Konzepte für wirksamen Schutz. Daneben wäre es von zentraler Bedeutung, das Schüren von Rassismus in den Parlamenten und von den Regierungsbänken aus zu beenden", sagte sie der Frankfurter Rundschau. Wenn Geflüchtete dort permanent zum Problem erklärt würden, fühlten sich "rechte Bürger ermutigt, ihre rassistischen Ressentiments in die Tat umzusetzen."

Pressekontakt:

Frankfurter Rundschau
Ressort Politik
Telefon: 069/2199-3222

Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell

